PSG-Lens: "Le titre sera pour Paris", Haise ne croit plus au suspense en Ligue 1

Déçu mais lucide après la défaite lensoise samedi soir au Parc des Princes (3-1), Franck Haise est convaincu que le PSG sera sacré champion de France à l'issue de cette saison.

Neuf points d’écart. Et même un "dixième" virtuel au regard de la différence de buts (+43 contre +26). En faisant tomber son dauphin lensois samedi (3-1) pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, le PSG a fait un très grand pas vers un 11e titre de champion de France. Pour Franck Haise, il n’y a même plus de suspense.

"Je ne serais pas très lucide si je vous disais le contraire, le titre est joué. J'aurais aimé qu'on se rapproche ce soir, mais même en se rapprochant ce soir ça aurait été très compliqué d’aller chercher au-dessus. Oui, évidemment le titre sera pour Paris, il n'y a pas trop d'ambiguïté là-dessus. Ce qui compte, c’est qu’on continue à faire le meilleur football possible pour avoir la meilleure place possible, une belle récompense en fin de saison", a analysé le coach lensois en conférence de presse, le regard déjà tourné vers la réception de Monaco samedi prochain.

"Le rouge est complètement logique"

Au Parc des Princes, ses hommes ont pourtant bien démarré, mais ils ont été totalement plombés par le carton rouge reçu dès la 19e minute par Abdul Samed pour une vilaine semelle sur Achraf Hakimi. Porté par ses artistes Lionel Messi et Kylian Mbappé, Paris a alors déroulé jusqu’à la pause, avant d’afficher un visage bien moins conquérant en seconde période.

"Le premier sentiment reste de la déception quand on perd un match, a souligné Haise. Les vingt premières minutes, on est bien dans le match. Etre à 3-0 à la mi-temps c'est un peu difficile. Il y avait une chance sur 1000 de revenir sur un score positif. Le deuxième sentiment c'est d'être fier, d'être resté dans le match, on est resté sur nos principes, on a essayé de sortir les ballons, de verticaliser quand c'était possible, de faire les efforts jusqu'au bout. On a marqué qu'un but, on aurait pu marquer en un deuxième. Le carton rouge est complètement logique, je savais qu'il y aurait une expulsion, il n'y a pas de discussion sur ce point de vue-là."

Lens pourrait par ailleurs perdre sa deuxième place à l’issue de ce dimanche en cas de victoire de l’OM contre Troyes au Vélodrome (20h45).