"La solution choisie est la bonne": Sarkozy est convaincu que Mbappé va rester au PSG

Supporter du PSG, l’ancien président français Nicolas Sarkozy est un habitué du Parc des Princes. Dans une interview au Parisien, il évoque les rumeurs de départ autour de Kylian Mbappé. Selon lui, le buteur va bel et bien rester au PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a encore fait parler de lui il y a quelques semaines avec une lettre où il annonce son refus de prolonger son contrat. Un temps écarté des terrains par son club, le Parisien a finalement fait son retour dans le groupe de Luis Enrique le week-end dernier, lors du match contre Toulouse (1-1).

Comme révélé par RMC Sport, aucune prolongation n’est encore actée, mais des discussions existent et elles sont jugées positives.

Grand habitué du Parc des Princes et supporter du PSG, l’ancien président de la France Nicolas Sarkozy s'est confié auprès du Parisien sur la situation du champion du monde 2018, convaincu qu'il va rester chez le champion de France en titre: "Je suis content que Kylian Mbappé reste, et je trouve que la solution choisie est la bonne pour lui, pour le club, et pour l’équipe de France."

Une prise de parole d'Al-Khelaïfi ?

L’ancien chef d’Etat a profité de l’occasion pour féliciter le travail du président du club Nasser Al-Khelaïfi qui "a fait fait un travail remarquable au PSG." Sarkozy a aussi laissé entendre que le président qatari devrait prochainement prendre la parole pour parler du cas Mbappé: "Je pense que Nasser s’exprimera un jour prochain là-dessus, à la fin du mercato."

Ce n’est pas la première fois que l’ancien président du pays donne son avis sur ce sujet. Il y a quelques mois en arrière, Mbappé révélait à TF1 que Sarkozy l’avait contacté pour le convaincre de rester un peu plus longtemps à Paris: "On a échangé. C’est vrai que le président (Emmanuel Macron) aime le foot. M. Sarkozy aussi, il vient souvent au Parc des Princes, donc on a beaucoup échangé sur cette éventualité de continuer à Paris ou de partir à Madrid. Ils m’ont fortement conseillé de continuer dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire l’histoire du Paris Saint-Germain."