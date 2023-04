PSG-Lens: "Cela ne reflète pas mes valeurs", les excuses de Medina à Mbappé après lui avoir promis "une ambulance"

Après avoir promis sur le ton de la plaisanterie de mettre Kylian Mbappé "dans une ambulance" s’il lui échappe lors du duel PSG-Lens samedi, le défenseur artésien Facundo Medina présente ses excuses, affirmant qu’il s’agit d’un commentaire "sorti de son contexte".

Facundo Medina désamorce la polémique. Dans un post publié sur son compte Instagram ce mercredi soir, le défenseur argentin du RC Lens fait son mea culpa après sa blague au sujet de Kylian Mbappé. Dans un éclat de rire, il avait promis d’envoyer l’attaquant français "dans une ambulance" samedi soir lors du choc PSG-Lens (21h) si l'attaquant français parvenait à lui échapper.

Les excuses de Facundo Medina sur Instagram. © capture Instagram

"Mes plus sincères excuses pour ce malentendu"

"(Au sujet de) mes déclarations dans une émission en Argentine, je voulais clarifier (le fait) qu’il s’agissait d’un commentaire fait en plaisantant et sorti de son contexte, qui n’était évidemment pas approprié, écrit Medina sur Instagram ce mercredi soir, accompagnant son texte d’une photo avec son adversaire. Je n’agirais jamais de cette façon avec un collègue, encore moins avec quelqu’un que je respecte, car cela ne reflète pas mes valeurs en tant que personne et professionnelles. Mes plus sincères excuses pour ce malentendu".

Dans un live Twitch de la chaîne Son Aviones, il avait évoqué le duo parisien auquel il se frottera ce samedi au Parc des Princes. "Pour moi, c'est plus difficile de marquer Leo (Messi) parce que j'ai peur de le blesser, a-t-il confié. L'autre (Mbappé, ndlr) aussi est difficile à marquer, mais tu me connais…".

"Il faudra qu'une ambulance vienne le chercher", avait-il plaisanté

Avant de livrer sa décision à prendre s’il est pris de vitesse lors du choc du week-end, et un traitement de faveur visiblement différent selon le joueur concerné. "Si Messi me passe et s'échappe, je l'accroche et je l'embrasse en lui demandant de me faire un câlin", s’amusait-il. Et s’il s’agit de Mbappé? "Il faudra qu'une ambulance vienne le chercher".