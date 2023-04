PSG-Lens: Medina promet de mettre Mbappé "dans une ambulance" s’il lui échappe

Facundo Medina, défenseur de Lens, lance le choc face au PSG, samedi (21h, 31e journée de Ligue 1) en promettant un traitement de faveur musclé à Kylian Mbappé s’il lui échappe.

Le choc dans la course au titre entre le PSG et Lens, samedi (21h, 31e journée de Ligue 1) est lancé. Facundo Medina (23 ans), défenseur argentin du Racing, a fait monter la pression dans le live Twitch de la chaîne Son Aviones. Il a ainsi promis un traitement de faveur musclé à Kylian Mbappé (24 ans) si l’attaquant français échappait à sa vigilance. Il sera en revanche un peu plus embêté et indulgent dans son marquage avec son compatriote Lionel Messi.

"L'autre (Mbappé) aussi est difficile à marquer, mais tu me connais…"

"Pour moi, c'est plus difficile de marquer Leo parce que j'ai peur de le blesser, confie le Lensois, buteur face à Strasbourg (2-1) la semaine dernière. L'autre (Mbappé, ndlr) aussi est difficile à marquer, mais tu me connais…"

Medina ne laisse pas sa phrase en suspension trop longtemps en se montrant très explicite sur son état d’esprit. "Si Messi me passe et s'échappe, je l'accroche et je l'embrasse en lui demandant de me faire un câlin", rigole l’ancien joueur de Talleres, arrivé à Lens en 2020. Et s’il s’agit de Mbappé? "Il faudra qu'une ambulance vienne le chercher", lance-t-il au plus grand bonheur des animateurs de l’émission, hilares.

Medina n’aura peut-être pas l’occasion de mettre à exécution ses menaces de brutalité contre le champion du monde 2018. Touché à une hanche, Mbappé a manqué l’entraînement mardi à quatre jours du rendez-vous au Parc des Princes. Il avait déjà failli manquer le déplacement à Nice samedi dernier (0-2).

"Il était très incertain, avait révélé Christophe Galtier, samedi. Je pense qu'il a joué diminué mais il a tenu à être sur le terrain, à être avec l'équipe dans un moment difficile, a estimé l'entraîneur parisien après la victoire à Nice samedi. Cela montre aussi un état d'esprit, une certaine solidarité." Le meilleur buteur traverse une relative mauvaise passe puisqu’il n’a plus marqué depuis trois matchs.