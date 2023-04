PSG: à quatre jours du choc contre Lens, Mbappé absent de l'entraînement

Touché à une hanche avant le match face à Nice ce week-end, Kylian Mbappé n'a pas participé à l'entraînement collectif du PSG ce mardi. Une mauvaise nouvelle en vue du choc au sommet face à Lens, samedi soir?

Le Paris Saint-Germain va-t-il affronter son dauphin sans Kylian Mbappé? A quatre jours de son choc au sommet face au RC Lens, le leader de la Ligue 1 n'est pas encore certain de pouvoir compter sur son attaquant de 24 ans.

Comme révélé par L'Equipe et confirmé par RMC Sport, Mbappé est resté aux soins ce mardi, trois jours après le succès parisien à Nice (2-0). Touché à une hanche avant d'affronter les Aiglons samedi soir, le buteur ne se trouvait pas à l'entraînement collectif des hommes de Christophe Galtier.

Le groupe parisien déjà amoindri

Coup dur ou simple contretemps pour Kylian Mbappé? Le capitaine des Bleus n'a plus marqué avec le PSG depuis un mois et un but inscrit à la dernière minute face à Brest, le 11 mars. Il traverse une relative mauvaise passe avec le club francilien, un contexte auquel le buteur est peu habitué.

Amputé de Presnel Kimpembe et Neymar, mais aussi des blessés récents Renato Sanches et Nordi Mukiele, le groupe parisien est déjà amoindri avant de disputer un match terriblement important pour sa fin saison.

En cas de victoire samedi au Parc des Princes, les Lensois reviendraient à trois points des Parisiens au sommet du classement de la Ligue 1, à sept journées de la fin du Championnat. Un succès, en revanche, conforterait la place de leader du PSG.