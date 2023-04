PSG: Mbappé, les raisons d'une mauvaise passe

Kylian Mbappé n'a plus marqué avec le PSG depuis un mois et un but inscrit à la dernière minute face à Brest le 11 mars. Le Français traverse une mauvaise passe avec le club francilien. Un contexte auquel le jeune buteur est peu habitué, mais qui s'explique.

Kylian Mbappé va moins bien, c’est un fait. L’attaquant du PSG n’a pas marqué le moindre but au cours de ses trois derniers matchs de championnat. Le capitaine des Bleus avait inscrit 6 buts pour 2 passes décisives en Ligue 1 lors des quatre rencontres qui ont précédé cette disette.

Une situation similaire à novembre 2021

Une mauvaise passe d’abord collective puisque le Paris Saint Germain n’a pas brillé non plus et a enchaîné deux défaites contre Lyon (0-1) et Rennes (0-2) pour une victoire précieuse contre Nice samedi dernier (2-0) dans la course au titre. Mais au-delà de l'équipe, Kylian Mbappé traverse un vrai coup de mou et n’a plus fait tremblé les filets depuis le 11 mars avec Paris.

Pas totalement muet puisqu’il a marqué un doublé avec l’équipe de France contre les Pays-Bas dans la large victoire 4-0 le 24 mars dernier, mais cela reste une anomalie pour le crack de Bondy. Il faut remonter au mois de novembre 2021 pour retrouver trace d’une situation similaire.

Une gêne à la hanche contre Nice

Contre l'OGC Nice le Français n’a cadré aucun tir. C’est rare. Christophe Galtier confiait après le match que son joueur était diminué et qu’il a failli ne pas jouer face aux Aiglons.

"Hier (vendredi) il a écourté très rapidement la séance, il était très incertain. Je pense qu'il a joué diminué mais il a tenu à être sur le terrain, à être avec l'équipe dans un moment difficile, a estimé l'entraîneur parisien après la victoire à Nice samedi. Cela montre aussi un état d'esprit, une certaine solidarité."

L'attaquant était en fait gêné à la hanche depuis vendredi dernier. Autre élément qui pourrait expliquer sa méforme : le nombre de matchs joués depuis le début de la saison: 46 toutes compétitons confondues.

L'attaquant parisien fait partie de ceux qui jouent le plus en Europe et manque forcément de fraîcheur. Les habitués du Camp des Loges expliquent qu’il n’a pas changé et qu’il va revenir très fort pour aller chercher un nouveau titre de champion de France et de meilleur buteur de Ligue 1.