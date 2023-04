PSG-Lens: pourquoi le choc au sommet de la Ligue 1 n’est pas diffusé un dimanche soir

Le choc entre le PSG et Lens, respectivement 1er et 2e de Ligue 1, se déroulera ce samedi soir au Parc des Princes et non dimanche comme la plupart des grandes affiches du championnat de France. Principal diffuseur de L1, Amazon Prime Video n’avait pas anticipé un tel sommet en début de saison…

Le RC Lens joue les trouble-fêtes. Si les Sang et Or ont créé la surprise en s’invitant dans la course pour le podium voire le titre, ils ont aussi fait quelques remous chez les diffuseurs. La preuve ce week-end avec le choc entre le PSG et le RCL. Le sommet de Ligue 1 entre le leader parisien et son dauphin lensois sera diffusé ce samedi soir sur Canal+ Sport (21h). Habitué à diffuser les meilleures affiches le dimanche soir en prime time, Amazon Prime Video devra se consoler avec OM-Troyes (20h45).

Soirée L1 et MotoGP sur Canal

Si le principal diffuseur de la Ligue 1 est privé du sommet du championnat, c’est parce qu’il n’a pas coché PSG-Lens parmi les dix meilleures affiches dont il bénéficie avant la publication du calendrier en vue d’une programmation le dimanche soir sur Prime Video.

De son côté, Canal+ dispose du premier choix sur les 28 autres journées de Ligue 1. A l’occasion de cette 31e journée, la chaîne cryptée a donc logiquement opté pour PSG-Lens. Le choc sera diffusé en direct sur Canal+ Sport (et sur le site et l’appli RMC Sport en live commenté), tandis que la course sprint du GP des Amériques en MotoGP, une discipline dont Canal détient aussi les droits TV, sera retransmise en direct sur Canal+ Sport 360.