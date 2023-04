PSG-Lens: Seko Fofana, une bonne idée pour le mercato parisien? La réponse de Galtier

Evoqué à plusieurs reprises dans le viseur du PSG, Seko Fofana a vu son équipe Lens s'incliner au Parc des Princes ce samedi soir (3-1), dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Après le match, Christophe Galtier a évoqué les échos autour d'un intérêt parisien pour le milieu de terrain.

Des Parisiens au PSG? C'était un peu l'idée avancée par Luis Campos et la direction parisienne en début de saison. Trouvera-t-on là le grand principe du prochain mercato du club? L'été le dira. Mais dans ce sens, la rumeur d'un intérêt du PSG pour Seko Fofana a de nouveau surgi ces derniers jours. Après la victoire de Paris face à Lens (3-1) ce samedi, pour la 31e journée de Ligue 1, le sujet a été abordé en conférence de presse.

"Il a un profil très intéressant"

"C'est un joueur qui, depuis quelques saisons, réussit des saisons pleines, dans une organisation très précise. Il me semble être LE leader de l'équipe, même s'il y en a d'autres. Il a un profil très intéressant, il a cette capacité à casser des lignes, il a beaucoup d'impact, c'est un vrai joueur qui se projette vers l'avant. De là à vous dire s'il peut nous intéresser la saison prochaine... on va faire en sorte de finir celle-là avec le titre et on se projettera sur la saison d'après", répond prudemment Christophe Galtier.

Le principal intéressé avait évoqué, avant le match, les rumeurs l'envoyant à Paris, lui le natif de la capitale: "Certains me demandent de signer au PSG, ce sont des choses qui arrivent. Je suis originaire de la région mais il n’y a aucune déception par rapport au fait de ne pas avoir rejoint le PSG, confiait-il dans un entretien accordé au journal Le Parisien. Je suis très content d’être à Lens et d’apporter à un club qui m’a tout donné. Je vais continuer à représenter Lens jusqu’à la fin et écrire l’histoire."