EN DIRECT - PSG: perquisitions au siège de l'OGC Nice dans l'affaire Galtier

Adversaire du PSG ce samedi et véritable taulier de Lens, Seko Fofana s'est clairement exprimé sur les rumeurs sur son avenir et notamment autour d'un transfert au PSG. Le milieu ivoirien des Sang et Or n'a pas fermé la porte à un départ vers le club parisien mais veut d'abord bien finir la saison avec les Artésiens.

"Certains me demandent de signer au PSG, ce sont des choses qui arrivent. Je suis originaire de la région mais il n’y a aucune déception par rapport au fait de ne pas avoir rejoint le PSG, a estimé le milieu de 27 ans auprès du journal Le Parisien. Je suis très content d’être à Lens et d’apporter à un club qui m’a tout donné. Je vais continuer à représenter Lens jusqu’à la fin et écrire l’histoire."

Et de préciser sur son ressenti après avoir son nom associé au PSG par le passé: "C’est flatteur, tu es content de voir cette reconnaissance. Quand des clubs européens s’intéressent à toi, cela te permet de continuer à travailler."