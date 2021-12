PSG: Leonardo admet pour la première fois qu’il a eu "des surprises" avec l’état de santé de Ramos

Le directeur sportif du PSG Leonardo, invité à s'exprimer au micro d'Europe 1, a admis que le club ne s'attendait pas à devoir patienter autant de temps avant de pouvoir compter sur le défenseur central espagnol Sergio Ramos.

Près de deux mois après avoir déversé sa colère sur les journalistes, le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo a changé son discours du tout au tout concernant l’état de santé de Sergio Ramos. Le dirigeant italo-brésilien affirmait, après une victoire contre Lille (2-1), qu’il "savait tout" de l’état de l’évolution de la blessure de Sergio Ramos, et que, par conséquent, le club de la capitale s’attendait plus ou moins à ne pas pouvoir compter tout de suite sur l’ancien défenseur central du Real Madrid.

Ramos est "sur la bonne voie"

Sergio Ramos a joué un match de Ligue 1 depuis, et il est titulaire ce dimanche en Coupe de France. Le discours a donc évolué, en même temps que l’état de santé du joueur: "On ne s’attendait pas à rester quatre mois, cinq mois sans Sergio (Ramos), a enfin reconnu Leonardo, au cours d’un entretien accordé à Europe 1. On savait qu’il avait des blessures de la saison dernière et qu’on allait devoir les gérer, attendre. Mais c’est vrai qu’on a eu des surprises."

L’histoire entre Ramos et le PSG a mis du temps à démarrer en raison d’un fâcheux contretemps que Leonardo a pris le temps d’expliquer. "Il y a eu quelques claquages, on a forcé par rapport à la préparation, puis on est revenu quelques pas en arrière. C’était difficile pour lui, a-t-il expliqué. Mais aujourd’hui, il est vraiment sur la bonne voie. Par rapport à la présence, la mentalité, la personnalité, ce serait vraiment important de l’avoir avec nous pour la deuxième partie de la saison."

Lancé dans le grand bain face à Saint-Etienne fin novembre, Sergio Ramos a ensuite fait l’objet d’un traitement particulier de la part du staff, qui a souhaité le préserver en raison d’une fatigue musculaire. Gêné par des blessures à répétition depuis son arrivée, le défenseur central de 35 ans ne joue que son deuxième match de la saison toutes compétitions confondues, à Valenciennes.