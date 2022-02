PSG: Leonardo et Verratti pourraient être sanctionnés après leurs critiques contre l'arbitrage

Le Conseil national de l’éthique (CNE) de la FFF n’exclut pas d’ouvrir un dossier concernant les critiques virulentes des Parisiens Leonardo et Marco Verratti à l’encontre de l’arbitre du match Nantes-PSG (3-1) samedi à la Beaujoire.

La 25ème journée de Ligue 1 s'est achevée dimanche soir par un succès de Clermont à Marseille (2-0). Mais ce week-end de championnat a été marqué par des contestations envers des décisions arbitrales. Notamment lors de la rencontre entre Nantes et le Paris Saint-Germain (3-1) samedi à la Beaujoire.

Selon une source fédérale, le VAR "fonctionnait normalement" lors de cette affiche. Il a d'ailleurs été utilisé lors du pénalty accordé aux Parisiens avant l'heure de jeu et manqué par Neymar. En revanche, il n'est pas intervenu après le tacle de Nicolas Pallois sur Kylian Mbappé. Ni l'arbitre central, ni l'arbitre de touche n'ont pris de décision alors qu'ils étaient loin de l'action.

Aucune procédure n'a été pour le moment lancée

Leonardo et Marco Verratti sont revenus sur ces événements avec des mots forts, dès la fin de la rencontre, au micro du diffuseur Canal +. "On se fait chier dessus par les arbitres", a pesté le milieu de terrain italien. Même agacement pour le directeur sportif brésilien : "Il y a le carton jaune pour Appiah, qui avait déjà un carton jaune, il y a penalty sifflé mais il n'a pas le deuxième jaune! Il y a tellement de fautes sur nos joueurs... 'c'est Neymar, je ne siffle pas, c'est Messi, je ne siffle pas, c'est Mbappé, je ne siffle pas, le PSG on ne siffle pas'... Peut-être que je me trompe mais aujourd'hui, j'ai eu le sentiment qu'il y a à discuter par rapport au comportement général", a notamment soufflé Leonardo en zone mixte.

Des paroles qui pourraient ne pas rester sans conséquences. Et une menace de sanction n'est pas à exclure. Le Conseil national de l'éthique de la FFF réfléchit à se saisir du dossier, suite aux déclarations faites contre l'arbitrage français. Mais selon nos informations, pour l'heure, aucune procédure n'a été lancée.