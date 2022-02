PSG: Paredes explique la difficile adaptation de Messi

Le match le plus important de la saison en Ligue des champions pour le PSG, contre le Real Madrid, arrive à grand pas. Après des premiers mois compliqués, Lionel Messi sera attendu au tournant le 15 février (sur RMC Sport 1). Dans une interview avec le club, Leandro Paredes est revenu sur l’adaptation tardive de son compatriote.

J-6 avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes entre le PSG et le Real Madrid (sur RMC Sport). Si les Parisiens se sont rassurés en corrigeant avec la manière Lille (1-5) le week-end dernier, les troupes de Mauricio Pochettino seront attendues au tournant en Europe.

Un évènement où Lionel Messi sera scruté. Si au vu de sa riche carrière, "la Pulga" n’a rien à prouver sur son talent, ce dernier a mis plusieurs mois avant de commencer à être décisif en Ligue 1. Une adaptation compliquée que son compatriote Leandro Paredes a tenté d’expliquer dans un entretien avec le club: "Ce n’est pas facile même pour Leo, qui est le meilleur au monde, d’arriver dans un club, d’être performant et d’être à 100% directement." Avec deux buts inscrits dans le championnat de France, l'élément de 34 ans est encore loin de ses standards à Barcelone.

"Il va sûrement retourner la situation"

Le milieu de terrain ajoute que le fait d’avoir connu un seul club dans une carrière, fait qu’il est compliqué de s’habituer à de nouvelles habitudes: "C’est difficile de s’adapter à un nouveau pays, un nouveau club, de nouveaux coéquipiers, après une si longue période dans un autre club."

Mais les Parisiens ont des raisons d’espérer voir à l’œuvre mardi prochain un Lionel Messi intenable. Habitué à affronter les Madrilènes durant ses longues années au Barça, l’attaquant a livré un très bon match contre les Lillois, avec à la clé un but et une passe décisive. Un signe que l’international gagne en confiance, Paredes en tout cas veut y croire: "C’est Leo, il va sûrement retourner la situation et être à son meilleur niveau."

Le match de ce vendredi (à 21h) contre Rennes, en Ligue 1, sera une autre indication sur les dispositions de Messi, avant le match tant attendu en Ligue des champions.