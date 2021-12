PSG: Rothen estime que Mbappé "doit être le patron", plus que Messi

Pour Jérôme Rothen, les stars du PSG ont tout intérêt à se mettre au service de Kylian Mbappé, qu'il considère comme le véritable "patron" de cette équipe, encore plus après sa magnifique prestation mardi contre Bruges (4-1) en Ligue des champions.

Un doublé express, une passe décisive pour Lionel Messi, des appels tranchants et un coup de rein toujours aussi efficace. Kylian Mbappé a livré une copie quasi-parfaite mardi lors de la large victoire du PSG contre Bruges (4-1), à l’occasion de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Au Parc des Princes, le champion du monde a montré qu’il était deux ou trois crans au-dessus de tout le monde, à tel point qu’il doit s’affirmer comme le patron de ce PSG selon notre consultant Jérôme Rothen.

"Mbappé, c'est le meilleur, a tranché le membre de la Dream Team RMC Sport ce mercredi dans son émission "Rothen s’enflamme". Il est vraiment incroyable, à tous les niveaux : dans ses courses, ses prises de décision, ses appels de balle. Il a très peu de déchet. Il est efficace, fait des différences et est complice avec ses coéquipiers. C'est lui le leader de l'attaque parisienne, même s’il joue avec un septuple Ballon d’or, qui pour une fois a su être constant pendant 90 minutes contre Bruges." Pour lui, les autres stars parisiennes auraient même intérêt à se mettre au service de leur jeune coéquipier français : "On a vu des réponses d’un point de vue offensif. Kylian doit être le patron devant. On a vu son lien avec Lionel Messi, qui a désormais un rôle axial alors qu’il était cantonné sur le côté droit à son arrivée. Le lien se fait naturellement avec Mbappé."

Interrogé sur ce rôle de "patron" mardi au micro de RMC, Mbappé a préféré s'effacer pour mettre en avant le collectif parisien. "J'essaye d'aider l'équipe, a-t-il commenté. Ce n'est pas mon objectif de montrer qui est le patron. J'essaye d'aider l'équipe et mes coéquipiers me le rendent pour que je sois performant aussi." Et ça fonctionne plutôt bien pour l'instant, avec 11 buts et 15 passes décisives à son actif toutes compétitions confondues cette saison.