PSG: les joueurs n'ont pas salué les supporters après la victoire contre Rennes

Sauvé par Kylian Mbappé, le PSG est venu à bout du Stade Rennais (1-0) dans un climat tendu vendredi soir au Parc des Princes. Chahutés par leurs supporters, les Parisiens n'ont pas salué leur public au coup de sifflet final.

Ambiance tendue vendredi soir au Parc des Princes. Sur le terrain, le PSG l’a emporté sur le fil face au Stade Rennais (1-0) grâce à un but de l’inévitable Kylian Mbappé dans les ultimes secondes, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Un succès en trompe-l'œil et qui n’a rien de rassurant à quatre jours de défier le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des champions (mardi 21h sur RMC Sport). Face à des Bretons accrocheurs, la seule équipe à les avoir battus en Ligue 1 cette saison, en octobre dernier (2-0), les Parisiens ont enchaîné les longues séquences stériles de possession dans une rencontre sans éclat. La soirée a été plus animée en tribunes.

Pochettino appelle à "l'union"

Comme prévu, les membres du Collectif Ultras Paris (CUP), l'un des principaux groupes de supporters du PSG, ont exprimé leur colère contre leur club. Les fans du Virage Auteuil ont notamment déserté leur tribune durant la première demi-heure. De nombreuses banderoles ont été déployées avec des messages forts : "Une mi-temps pour prouver notre mécontentement, combien en faut-il prouver votre engagement", "Leonardo : l'heure de dégager?" "Respecter la section féminine !", "Aminata Diallo on te soutient fort", 'Kaïra (sic) Hamraoui, à qui le tour?" ou encore "Une formation délaissée, une discipline à désirer, des mercenaires surpayés." Lundi, le CUP avait déjà dégainé un communiqué incendiaire pour exprimer son mécontentement général.

Après la victoire contre Rennes, aucun joueur parisien n’est venu saluer les supporters. Cette attitude a entraîné une nouvelle colère de la tribune Auteuil, qui a répondu en sifflant son équipe. C’est dans ce climat très particulier que Mauricio Pochettino a appelé tout le monde à "l’union" avant le rendez-vous face au Real au Parc. "Le club a besoin d'une union très forte, entre les supporters, qui sont toujours la partie la plus importante dans un club, qui ont le droit de s'exprimer, mais on a besoin d'union en ce moment. On va entrer dans une période importante de la saison, on a besoin d'être tous ensemble", a expliqué l’entraîneur argentin en conférence de presse.