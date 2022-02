PSG-Rennes Pochettino répond à la colère des supporters en appelant à l'unité

Après la victoire sur le fil du PSG contre Rennes ce vendredi (1-0) en Ligue 1, Mauricio Pochettino a évoqué les manifestations de colère des ultras parisiens durant la rencontre. Le technicien appelle à l'unité, avant le match de Ligue des champions contre le Real mardi.

Un drôle de climat règnait au Parc des Princes ce vendredi, alors que s'avance l'un (si ce n'est le) des rendez-vous les plus importants de la saison du PSG: à quatre jours de la réception du Real Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions (21h mardi sur RMC Sport), une partie des supporters parisiens ont exprimé de la colère.

"Nous entrons dans un moment important de la saison et il faut qu'on soit ensemble"

En conférence de presse après la victoire sur le fil contre Rennes (1-0) en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a répondu par un mot: "unité. "Il faut de l'unité. Les supporters sont très importants pour un club et ils ont le droit de s'exprimer mais nous avons besoin d'union, insiste le coach argentin. Nous entrons dans un moment important de la saison et il faut qu'on soit ensemble. Comme je dis toujours, on pourra s'asseoir à la fin de la saison pour tenter de corriger des choses, parce qu'il y a sans doute des choses à améliorer. Pour que notre club continue d'être l'un des plus grands du monde."

Le Collectif Ultra Paris (CUP) avait prévenu dans un communiqué acerbe ces derniers jours, il l'a appliqué: la tribune Auteuil était vide au coup d'envoi et les ultras ne sont venus s'installer sur leurs sièges qu'en début de deuxième période. Les banderoles de colère, elles, étaient nombreuses: "Une mi-temps pour prouver notre mécontentement, combien en faut-il prouver votre engagement" / "Marquinhos l'exemple à suivre" / "Leonardo: l'heure de dégager?" / "Une mi-temps pour prouver notre mécontentement, combien en faut-il prouver votre engagement" / "Respecter la section féminine!" / "Aminata Diallo on te soutient fort" / 'Kaïra (sic) Hamraoui, à qui le tour?" / 'Une formation délaissée, une discipline à désirer, des mercenaires surpayés."

Mauricio Pochettino a été sifflé à l'annonce de la composition des deux équipes, des sifflets sont également tombés des tribunes à la pause devant la prestation insipide des Parisiens. Nouvelle salve à la fin du match, quand les ultras ont constaté que les joueurs ne venaient pas les saluer. Etonnant climat avant un match aussi important et alors que le club est solide leader du championnat.