PSG: les joueurs ont élu Marquinhos comme capitaine, le brassard ne change pas de bras

Les joueurs du Paris Saint-Germain ont désigné ce mardi, selon nos informations, Marquinhos comme capitaine pour la saison 2023-2024. Un choix acté à l’issue d’un vote à bulletin secret qui entérine le maintien du défenseur brésilien dans ce rôle.

Elu capitaine pour le déplacement à Toulouse, Marquinhos s’est ensuite retrouvé au cœur d’un curieux imbroglio au PSG. Si les conditions de son élection avant le match face au Téfécé avaient provoqué quelques remous en interne, les joueurs de Luis Enrique ont voté ce mardi à bulletin secret. Selon les informations de RMC Sport, ils ont choisi de conserver le Brésilien comme capitaine de l’équipe pour la saison 2023-2024.

Cadre du vestiaire parisien, où il est le deuxième plus ancien joueur de l’effectif derrière Marco Verratti, Marquinhos a disputé plus de 400 matchs sous le maillot du PSG. Partenaire de l’ancien taulier Thiago Silva, il a récupéré le brassard de capitaine en 2020 après le départ de son compatriote vers Chelsea.

Luis Enrique a laissé les joueurs choisir

Capitaine sous les ordres de Thomas Tuchel puis confirmé par Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, le défenseur central de 29 ans le restera donc sous les ordres de Luis Enrique pour la saison à venir. L’entraîneur espagnol avait confié à ses joueurs le soin de choisir leur capitaine comme il l’a expliqué avant le match contre Toulouse.

"Pour moi, c'est très simple: je ne choisis pas les capitaines, a déclaré Luis Enrique à la veille du match contre Toulouse en championnat. Ce sont les joueurs qui choisissent. Ils votent et décident qui les représente. [...] Il y a quatre capitaines. En tant qu'entraîneur, mon expérience me dit que ce n'est pas mon travail de choisir les capitaines. Ce serait le capitaine de l'entraîneur. Non, je veux un capitaine des joueurs."

A noter que Kylian Mbappé fait partie des trois vice-capitaines parisiens. En cas d'absence du défenseur brésilien cette saison, l'attaquant pourrait donc jouer avec le brassard.