PSG: les maillots domicile et extérieur pour la prochaine saison auraient filtré

Alors que la saison 2020-2021 bat son plein avec un quart de finale de Ligue des champions à jouer contre le Bayern (sur RMC Sport) et une course au titre à suspense en Ligue 1, des visuels des prochains maillots du PSG auraient filtré.

Ils sont toujours très attendus et scrutés par les fans: les visuels des prochains maillots du PSG pour la saison 2021-2022 auraient filtré. Le site spécialisé - et très informé - Footy Headlines livre ce dimanche quelques images des tuniques domicile et extérieure.

Un motif fleur de lys?

Parmi les nouveautés, une trame à motifs fleur de lys pour ces maillots, qui seraient donc signés Jordan (une première). Habituellement, la filière de Nike n'était utilisée que pour les maillots secondaires (extérieur, third). Comme le suggéraient quelques échos de décembre dernier, le maillot domicile - évidemment bleu - devrait arborer une bande rouge centrale, avec deux bandes blanches autour. Le tout plus étroit que cette année. Assez classique finalement, motif mis à part.

Ces fleurs de lys - symbole français, notamment de la royauté - devraient se retrouver en filigrane sur le maillot extérieur, blanc avec un liseré bleu et rouge en fin de manches et au niveau du cou. Pour une tunique là aussi très sobre. On est loin du côté bariolé du quatrième maillot rose et violet parisien cette saison. Réponse dans quelques semaines.