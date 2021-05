PSG: les messages des cadres parisiens après l’élimination en Ligue des champions

De Marquinhos à Marco Verratti en passant par Angel Di Maria et Leandro Paredes, plusieurs joueurs du PSG ont posté des messages positifs après l'élimination en demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City (2-0) mardi soir. En quête de nouveaux titres, ils sont convaincus que le club parisien finira par triompher un jour en C1.

On les avait laissé têtes basses, voire pour certains énervés par l’arbitre Björn Kuipers. Après leur élimination en demi-finale de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester City (2-0), les joueurs du PSG tentent de retrouver le moral. Malgré la déception, certains cadres ont posté mercredi soir des messages positifs sur leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux.

"Dans les victoires, on célèbre et dans les défaites, on apprend", a écrit capitaine Marquinhos sur Instagram sans oublier de remercier les supporters de leur soutien durant cette "aventure européenne."

Di Maria : "C’est sûr qu’un jour arrivera ce bonheur"

Particulièrement remonté contre l’arbitre mardi soir, Marco Verratti veut lui aussi redresser la tête après cet échec aux portes de la finale : "Dans la joie et dans la douleur on est toujours ensemble. La seule façon de s’améliorer est de continuer à travailler chaque jour pour être les meilleurs."

Expulsé pour avoir perdu son sang-froid, Angel Di Maria se dit "fier de cette équipe, de ce groupe." "Nous avons fait tout notre possible pour atteindre notre objectif mais nous n'avons pas pu l'atteindre, poursuit l’Argentin. Une fois de plus nous sommes parmi les meilleurs. Nous devrons continuer à travailler car c’est sûr qu’un jour arrivera ce bonheur que nous recherchons tant. Merci beaucoup à tous les ultras pour le soutien inconditionnel au quotidien. Nous allons tout donner car il reste des objectifs à atteindre. ALLEZ PARIS."

Paredes : "Une fierté de faire partie de cette équipe et de ce club"

Sur la même tonalité, son compatriote Leandro Paredes veut lui aussi repartir de l’avant et croire que le meilleur est encore à venir : "C'est une fierté de faire partie de cette équipe et de ce club, que je bats tout au long de cette compétition pour atteindre ce stade, il est difficile d'accepter la défaite mais je suis totalement convaincu que nous reviendrons pour ce titre qui nous attend. Nous sommes reconnaissants à tous nos fans qui nous ont apporté leur soutien inconditionnel depuis le début. Allez Paris siempre."

Si la Ligue des champions est terminée pour le PSG, les Parisiens briguent toujours le titre de champion de France et devront sans doute lutter jusqu’à la fin du championnat avec Lille, leader avec un point d'avance. Après avoir affronté Rennes dimanche soir (21h), Neymar et ses partenaires disputeront aussi la demi-finale de la Coupe de France mercredi prochain sur la pelouse de Montpellier.