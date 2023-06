PSG: les mots forts de Zoumana Camara sur l'amour du maillot parisien

Des membres du Collectif Ultras Paris sont venus accueillir l’équipe U19 du PSG à l’aéroport du Bourget, dimanche soir, après sa défaite face à Nantes en finale du championnat de France (2-1). L’entraîneur Zoumana Camara les a remerciés lors d’un discours très apprécié par les habitués du Virage Auteuil.

Des applaudissements nourris et spontanés sur le parvis du terminal. Entouré de ses joueurs et des membres du Collectif Ultras Paris, Zoumana Camara a reçu une belle ovation, dimanche soir, à l’aéroport du Bourget (Seine-Saint-Denis). Le coach de l’équipe U19 du PSG s’est adressé aux habitués du Virage Auteuil venus accueillir son équipe battue en finale du championnat de France par le FC Nantes (2-1), quelques heures plus tôt à Aurillac (Cantal).

"Ça nous fait chaud au cœur, a lancé 'Papus' Camara dans une vidéo postée par le CUP sur les réseaux. Et le message que doivent comprendre ces joueurs (en désignant du doigt les U19 rassemblés derrière lui, ndlr), c’est que vous n’êtes pas là que pour les victoires. Ce que vous voulez, c’est qu’on représente un maillot, un club, qui a une histoire, et vous voulez des gens qui se battent pour ce maillot et qui aient des valeurs. C’est pour ça que vous êtes là."

"Des vrais guerriers avec une mentalité parisienne"

Des propos particulièrement appréciés par le Collectif Ultras Paris, qui a salué "un discours mémorable". "Merci pour cette prise de parole. En espérant que d’autres l’entendent…", ont ajouté les ultras du PSG. Malgré la défaite face à Nantes, ils ont décidé de se déplacer pour réserver "un accueil mérité" à "des vrais guerriers avec une mentalité parisienne". Ethan Mbappé, Ilyes Housni ou Noah Lemina, buteur contre les Canaris, ont pris la pose et échangé quelques mots avec les supporters présents.

Âgé de 44 ans, Zoumana Camara est à la tête des U19 du PSG depuis trois ans et a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2024. L’ancien défenseur central a fait partie du staff de l’équipe première entre 2018 et janvier 2021. Natif de Colombes (Hauts-de-Seine), il avait bouclé sa carrière de joueur à Paris en 2015.