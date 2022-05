Real Madrid: un cadre du Barça demande un Ballon d'or pour Benzema

Dans un entretien à Marca, Dani Alves, pourtant joueur du FC Barcelone, a estimé que Karim Benzema "mérite" cette saison le Ballon d'or. Le latéral brésilien s'est encore montré élogieux avec l'attaquant français du Real Madrid.

Malgré la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Dani Alves estime que Karim Benzema "mérite" de gagner le Ballon d'or cette saison. Le club madrilène, déjà champion d'Espagne, s'est qualifié mercredi pour la finale de Ligue des champions après avoir renversé Manchester City.

"Il a emmené le Real Madrid dans des endroits où il n'était pas auparavant"

Auteur d'un doublé lors de la demi-finale aller, Karim Benzema a cette fois délivré une passe décisive pour Rodrygo pour le but du 1-1, avant d'envoyer son équipe en finale, sur un penalty à 3-1. "La Ligue des champions va avoir beaucoup d'influence. S'il l'obtient, c'est un candidat sérieux, bien qu'il y ait aussi d'autres noms que ce soit à Manchester City ou Liverpool. Il y a des joueurs qui peuvent se battre. Mais Karim Benzema le mérite, car il a emmené le Real Madrid dans des endroits où il n'était pas auparavant en termes de jeu et d'autres facettes", a jugé Dani Alves, dans un entretien à Marca.

Ce n'est pas la première fois cette saison que Dani Alves encense Karim Benzema. Déjà, après le triplé de l'international français face au PSG lors du huitième de finale retour, celui qui est revenu en Catalogne cette saison avait publiquement félicité "KB9". "Je me fiche de savoir si c'est un joueur de Madrid, mais quel joueur, quel joueur est Karim Benzema! J'adore ce jeu", s'était lâché le latéral brésilien, également ancien Parisien.

Lors de cette finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, il y aura aussi un petit enjeu individuel entre les Karim Benzema, Sadio Mané ou Mohamed Salah, tous cités parmi les principaux favoris du prochain Ballon d'Or. Pour rappel, le successeur de Lionel Messi sera désigné à l'issue de la saison en cours et les règles ont été clarifiées, avec des "performances individuelles" qui primeront sur le vote. Avec 43 buts en autant de matchs cette saison et une influence déterminante sur le jeu et les résultats du Real Madrid, Karim Benzema aura forcément une grande chance de décrocher le trophée individuel le plus prestigieux.