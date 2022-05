PSG: Di Maria révèle comment Messi a vécu les sifflets du Parc des Princes

Quatre jours après le fiasco de l’élimination de Bernabeu contre le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des champions, Lionel Messi était sifflé par le public du Parc des Princes contre Bordeaux en Ligue 1, le 13 mars dernier. Sur une radio argentine, Angel Di Maria est revenu sur cet épisode et a expliqué comment son coéquipier l’avait vécu.

Les sifflets avaient mis la planète football en émoi. Le 13 mars dernier, à l’occasion de la réception des Girondins de Bordeaux (3-0, 28e journée de Ligue 1), Lionel Messi a été hué par le public du Parc des Princes, furieux après l’élimination en 8e de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid quatre jours plus tôt et mécontent du rendement du septuple Ballon d’Or depuis son arrivée dans la capitale. Près de deux mois après, Angel Di Maria est revenu sur cet épisode auprès de la radio argentine Urbana Play.

"Leo ne fait pas attention, c’est un détail, c’est le football"

"Le meilleur joueur du monde sifflé, c’est difficile à croire. Mais, ici au club, les gens, les ultras sont exigeants, ils sont très passionnés et ils voient les meilleurs joueurs arriver, une équipe et qu’on est éliminé en 8e de finale de Ligue des champions, c’est normal qu’ils soient déçus. Ça arrive partout. Ici, ça arrive avec le meilleur du monde, a confié le Parisien. Leo ne fait pas attention, c’est un détail, c’est le football. On sait que c’est comme ça, ça doit se passer comme ça. On doit être fort. C’est le football, ce genre de choses arrivent."

Au lendemain du match contre Bordeaux, RMC Sport révélait cependant que Messi avait été touché par ces sifflets. À l’époque, ses proches assuraient que cet épisode allait lui donner envie de montrer sa capacité à toujours créer des différences. Sur la période qui a suivi cette rencontre, Messi a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en six rencontres disputées sous le maillot du PSG.