PSG: téléphones, retard, les nouvelles règles fixées par Galtier au Camp des Loges

Depuis son arrivée au PSG, Christophe Galtier a mis de nouvelles règles en place au sein du vestiaire parisien, pour améliorer la vie du groupe. Au plus haut sommet du club, on se dit déjà très contents des premiers effets.

Comme indiqué par RMC Sport, l'ensemble de l'effectif parisien partage la rigueur demandée par le nouvel entraîneur Christophe Galtier, soutenu par Luis Campos. Les nouvelles règles de vie de groupe, rapidement mises en place au Camp des Loges, entretiennent cette discipline.

Les arrivées au centre d'entraînement devront maintenant s'effectuer entre 8h30 et 8h45 comme expliqué par l’Equipe. Les joueurs qui se présenteront en retard et sans motif devant le portail du Camp des Loges devront rebrousser chemin et rentrer chez eux. Aucune séance individuelle ne leur sera faite dans ce cas précis.

La nouvelle discipline réjouit en interne

Les petits-déjeuners et déjeuners obligatoires devront eux s'effectuer sans téléphones portables. Le duo Galtier-Campos souhaite favoriser les échanges à table et entretenir la bonne humeur déjà de mise en coulisses. De vrais changements au quotidien voulus par le Président Nasser Al-Khelaïfi. "On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes" déclarait le président du club il y a plus d'un mois au journal Le Parisien.

Au plus haut sommet du club, on se dit déjà très content de la nouvelle discipline et de l'esprit d'équipe insufflé à ce groupe. Reste à savoir si cela durera tout au long de la saison. Après la tournée au Japon, le premier match officiel de la saison aura lieu à l'occasion du Trophée des champions, le 31 juillet, face au FC Nantes, à Tel-Aviv (Israël).