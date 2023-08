PSG: les recrues estivales seront présentées au Parc des Princes avant le match contre Lens

Le PSG aura droit à son premier choc de la saison avec la venue du RC Lens au Parc des Princes, samedi en Ligue 1 (21h). Une soirée qui commencera une heure avant pour les fans parisiens. Le club a annoncé que les recrues de l'été seront présentées à partir de 20h.

Depuis quelques années, les oppositions entre le PSG et Lens accouchent régulièrement de duels intenses et spectaculaires. Samedi, au Parc des Princes, les Parisiens recevront des Lensois qui les ont souvent bougé sur le rectangle vert. Mais avant cette affiche de la troisième journée de Ligue 1 (21h), le public aura droit à une surprise.

Le PSG a fait savoir via un communiqué que ses recrues estivales seront présentées au public à partir de 20h. Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou Sergio Ramos avaient eu droit à un accueil de ce type à l’été 2021. Cette fois, ce sont des noms un peu moins clinquants sur le papier qui seront mis sur le devant de la scène. Recruté pour 60 millions d’euros, Manuel Ugarte est la recrue la plus onéreuse (Gonçalo Ramos étant prêté avec option d'achat par Benfica), et a déjà séduit une partie des fans grâce à des premières apparitions assez convaincantes en Ligue 1.

Dembélé comme principale star?

Malgré ce statut de joueur le plus cher cet été, Ugarte ne sera peut-être pas le Parisien qui attirera le plus la lumière. Transféré en provenance du Barça il y a quelques jours (50 millions d'euros), Ousmane Dembélé devrait être la principale star de cette promo. À voir comment réagiront les supporters parisiens concernant Lucas Hernandez, né à Marseille. Le défenseur a déjà été ciblé par une banderole déployée par certains ultras lors du match contre Lorient: "Naître à Marseille est une erreur".

Marco Asensio, Kang-in Lee (blessé pour quelques semaines), Gonçalo Ramos et Milan Skriniar seront aussi mis à l’honneur. Un peu moins connu du public français, le gardien espagnol Arnau Tenas sera là aussi. D’autres noms pourraient éventuellement s’ajouter à cette liste si Paris boucle d'autres transferts d'ici-là.

Paris recherche son premier succès

Même si l’avant-match aura un goût de fête, le plus important pour les Parisiens sera de renouer avec la victoire. Malgré des bonnes choses aperçues dans le jeu, et une défense plus solide, le PSG version Luis Enrique n’a pas pu faire mieux que deux matchs nuls contre Lorient (0-0) et à Toulouse (1-1).