PSG: pourquoi Messi a bien quitté prématurément l’entraînement mardi

Selon nos informations, Lionel Messi a stoppé prématurément l'entraînement de mardi. L'attaquant argentin du PSG n'aurait pas aimé un atelier mis en place durant la séance.

Ce vendredi, dans une story Instagram, Jorge Messi, le père de l’attaquant du PSG Lionel Messi a dénoncé des "fake news" visant son fils. "Tout est faux, où sont les preuves", demande l’Argentin à propos de l’information de RMC Sport (que nous confirmons) selon laquelle les discussions se poursuivent en vue d’une prolongation (ce que Galtier a confirmé en conférence de presse). Mais aussi à propos d’un tweet circulant depuis quelques heures révélant le départ prématuré du champion du monde lors de la séance d’entraînement de mardi. L’Argentin aurait été "déçu" de ce que proposait Christophe Galtier, lequel aurait essayé de le retenir, en vain. Au club, on nie fermement cette version.

Les fakes news dénoncées par le père de Messi © Instagram

Messi absent de la séance collective jeudi

Selon nos informations, Lionel Messi a bien arrêté sa séance. Pour certaines sources, la raison principale se trouve dans l'exercice proposé par Christophe Galtier. Les attaquants avaient des courses à faire et l'atelier proposé impliquait des taches défensives ce qui aurait irrité l'Argentin. En revanche, dans l'entourage du club on explique que Léo Messi s'est blessé au niveau des adducteurs et qu'il était en soin le lendemain (mercredi). L'ancien joueur du Barça n'a pas non plus participé à la séance collective jeudi. Est-ce lié à cette blessure ? Le champion du monde et ses partenaires parisiens sont attendus dimanche au Parc des Princes pour défier le Stade Rennais en clôture de la 28eme journée de Ligue 1.