PSG: les supporters qui revendent (chèrement) leurs billets vont devoir le déclarer aux impôts

Les supporters du PSG qui revendent des billets sur la plateforme officielle Ticketplace pourraient devoir déclarer ces revenus à l'administration fiscale. Une note d'information leur a été envoyée par mail.

Gare à ceux qui s'octroient un joli pactole grâce au Ticketplace. Le Paris Saint-Germain informe ses supporters qu'ils peuvent être imposés sur les revenus tirés de la revente de billets sur la plateforme officielle du club. "Désormais, à l’issue de chaque année civile, vous êtes susceptibles de devoir déclarer les reventes effectuées sur les douze derniers mois", a indiqué le PSG dans un communiqué envoyé par courriel.

Depuis plusieurs années, abonnés et simples supporters peuvent se rendre sur le site de la billetterie du club pour revendre leurs places. Cela permet notamment aux acheteurs d'éviter le marché noir et d'avoir la certitude que leur billet sera valable aux portes du stade. Pour les revendeurs, la forte demande sur les affiches les plus attractives de la saison peut leur permettre de réaliser une belle plus-value. À tel point qu'un abonnement peut vite être rentabilisé, malgré la commission prélevée par le club.

Les revenus supérieurs à 3.000 euros doivent être déclarés

Mais depuis peu, comme le précise le PSG, la législation encadre ces reventes. Les particuliers sont tenus de déclarer leurs revenus auprès de l'administration fiscale, si le total des ventes est supérieur à 3.000 euros. Si le club de la capitale a prévenu ses supporters, c'est qu'il est tenu, par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte antifraude, de transmettre au fisc le total des revenus perçus par les utilisateurs.

Afin que les supporters ne soient pas surpris et pour faciliter leurs démarches, le Paris Saint-Germain leur transmet un récapitulatif des reventes effectuées au cours de l'année.