PSG-Lille: "Pas un pic contre Neymar", Mbappé clarifie sa déclaration sur l'hygiène de vie de ses coéquipiers

Décisif contre Lille (4-3) avec un doublé, Kylian Mbappé est revenu sur sa petite phrase qui a beaucoup fait parler la semaine dernière, affirmant que son coéquipier brésilien n'était pas visé. Les mots de l'attaquant concernaient bien toute l'équipe.

Comme souvent quand cela va mal à Paris, il est autant question du sportif que de l’extrasportif. Après la courte défaite contre le Bayern Munich (0-1), en Ligue des champions, Kylian Mbappé, qui revenait tout juste de blessure après avoir accéléré son processus de guérison, s’était permis de secouer ses coéquipiers en leur prodiguant quelques conseils avant le match retour, exhortant ses partenaires à "bien dormir, bien manger".

>> Revivez PSG-Lille (4-3)

Neymar étant adepte des virées nocturnes et des parties de poker qui s’étirent jusque tard dans la nuit, il faisait peu de doute pour une bonne partie de la presse que la sortie du prodige de Bondy s’adressait au Brésilien. La presse a-t-elle quelque peu extrapolé sur ce dossier ?

Mbappé: "J'espère que Ney va revenir vite"

Les deux joueurs ont en tout cas donné le change sur le terrain. Mieux, ils ont semblé entretenir sur la pelouse une relation au beau fixe sans se forcer. Lorsque Neymar est sorti du terrain, blessé à la cheville, Mbappé était même au plus près de son coéquipier en détresse pour le soutenir. A l’issue d’une rencontre au scénario renversant qui a bien failli échapper aux Parisiens, Mbappé a écarté toute forme de provocation à l’égard de son coéquipier.

"J'ai vu que les gens parlaient de Ney, de ce qu'il s'est passé. Ce n'était pas un pic contre Neymar, a assuré Mbappé au micro de Prime Video. Dans le contexte, on a besoin de tout sauf d'un pic. C'est vraiment un conseil pour tout le monde. Parce que, comme je l'ai dit, quand on a tout le monde, on l'a vu en début de match, quand tout le monde est là, les équipes ont du souci à se faire. J'espère que Ney va revenir vite parce que c'est un joueur primordial pour nous."

Longtemps malmené par le LOSC, fébrile sur chaque incursion nordiste, incapable de rivaliser physiquement, le PSG, piqué dans son orgueil, a réagi tardivement, dans le sillage de Kylian Mbappé et de l'entrée percutante du jeune Warren Zaïre-Emery. Fantomatique tout au long du match, Messi a offert la victoire à Paris sur coup franc: "On est une équipe différente, on a des joueurs différents, on peut s'en sortir tout le temps", a souligné Mbappé.