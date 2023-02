PSG: la réaction savoureuse de Thierry Henry à la photo de Neymar dans un fast-food

Consultant pour Prime Vidéo, Thierry Henry a donné son avis avant PSG-Lille sur la semaine agitée de Neymar marquée par sa présence dans un tournoi de poker après la défaite contre le Bayern, puis dans un fast-food.

"Ce sont ses amis qui ont posté la photo ? Avec des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis…" Au micro d’Amazon Prime Video avant le coup d’envoi de PSG-Lille ce dimanche, comptant pour la 24e journée de Ligue 1, Thierry Henry s’est amusé de la semaine agitée de Neymar. Décevant lors du choc perdu mardi face au Bayern Munich (0-1), en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Brésilien s'est attiré les foudres de certains observateurs et des supporters parisiens en s'affichant publiquement sur deux tournois de poker puis dans un fast-food.

Galtier a parlé avec Neymar

"J’aime le terrain. Les histoires de comptoir ne m'intéressent pas. Ce qui m’importe, c’est le match de mardi et le fait que Neymar n’a pas pris la profondeur alors qu’il fallait absolument avoir quelqu’un haut. Maintenant, c’est un joueur de qualité, il peut faire la différence", a commenté Henry. Vendredi, en conférence de presse, Christophe Galtier avait joué la carte de l’apaisement, tout en confirmant s’être entretenu avec Neymar, notamment au sujet de cette fameuse photo dans un fast-food. "Ce que Kylian a dit en zone mixte ("Bien manger et bien dormir", après le match face au Bayern, ndlr), c’est exactement ce qu’il a dit dans le vestiaire. Des propos avec une grande maturité et avec aussi une grande détermination pour que tout le monde reste mobilisé. Mais vous ne pouvez pas et je ne vais pas associer la déclaration de Kylian, les mots qu’il a eus dans le vestiaire, avec la photo de Neymar dans un fast-food", a-t-il assuré.

Et d’ajouter : "Je me suis entretenu avec Neymar, je lui ai dit ce que je pensais. Neymar a le droit, dans son jour de repos et de récupération… Il est passionné de poker, il a le droit de jouer au poker, a poursuivi l’entraîneur parisien. Et après je lui ai dit ce que je pensais de cette photo qui est sortie. Mais cela reste entre lui et moi." Avant de recevoir Lille au Parc des Princes, le PSG restait sur trois défaites toutes compétitions confondues. Une première depuis 2011.