PSG: Galtier veut voir Mbappé et Messi "alimentés" en ballons pour atteindre leurs objectifs personnels

Neuf jours après sa victoire aux deux visages face à Angers (2-1), le PSG retrouvera la Ligue 1 dimanche (17h05) face à Lorient. En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier est revenu sur la mauvaise deuxième période face au SCO, où les défenseurs et milieux n'ont pas assez alimenté Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Christophe Galtier n'a pas apprécié la deuxième période du PSG face à Angers vendredi dernier (2-1). En tête à la pause grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le club parisien s'était relâché, finissant par encaisser un but (87e) de Sada Thioub. En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur parisien a indiqué avoir fait savoir son mécontentement aux troupes. "Je leur ai dit le lendemain, le samedi matin, qu'on ne peut pas jouer qu'une période, a confié le coach. Ce n'est pas spécialement une question d'envie mais de jouer vers l'avant, d'avoir la capacité à casser les lignes sur les premières passes. Je suis revenu sur cette deuxième période à Angers parce qu'on a fait la différence et on aurait dû montrer autre chose, surtout dans le jeu vers l'avant."

Pour Galtier, les fautifs de cette deuxième période sont identifiés: "On a fait du pousse-ballon entre les défenseurs et milieux, sans pouvoir casser les lignes et faire beaucoup d'effort, a souligné le technicien. Il y a une notion de plaisir et il est plus fort quand on a la mainmise sur le match."

"Mbappé veut être meilleur buteur de Ligue 1"

Le discours dédouane donc un peu Kylian Mbappé et Lionel Messi, tous les deux alignés en attaque à Angers. "Sur un plan personnel, certains joueurs ont des statistiques et objectifs comme Kylian Mbappé, qui veut évidemment être champion mais aussi le meilleur buteur de Ligue 1. Je pense aussi à Lionel Messi sur le nombre de passes décisives et de buts marqués. Ces joueurs doivent être alimentés, par nos défenseurs et nos milieux, a ajouté Christophe Galtier. Dans ce sens, la deuxième période à Angers, que j'ai revue et analysée, on a très peu joué vers l'avant. Il n'y avait plus de mouvement, le ballon n'arrive pas devant et ça ne devient pas agréable."

Ce dimanche (à 17h05), le PSG recevra le FC Lorient lors de la 33e journée de Ligue 1. Avec huit points d'avance sur l'OM, les Parisiens ont un petit matelas d'avance mais Christophe Galtier s'est montré méfiant face à la bonne dynamique des Phocéens et des Lensois, troisièmes à neuf unités.