PSG-Lille: l'énorme nervosité de Luis Campos, descendu au bord du terrain après le troisième but du LOSC

L'affiche entre le PSG et Lille (4-3) ce dimanche en Ligue 1 a été riche en spectacle, mais un autre show a eu lieu en fin de match, au bord du terrain: celui de Luis Campos. Le conseiller sportif parisien, très nerveux, s'est invité dans la zone technique de Christophe Galtier pour haranguer les joueurs et se plaindre auprès des arbitres.

Si le match entre le PSG et Lille (4-3) a donné lieu ce dimanche à une pluie de buts et un scénario renversant, il a aussi offert au public parisien et aux téléspectateurs un show surprenant, pour ne pas dire dérangeant: celui de Luis Campos. Le conseiller sportif parisien, pointé du doigt depuis plusieurs semaines pour le faible rendement des recrues estivales, et l'absence totale de renfort en janvier, a fait preuve d'une énorme nervosité au cours de la rencontre, jusqu'à devenir un acteur à part entière de la fin de match.

Dans la foulée du but de Jonathan Bamba à la 69e, qui a alors permis aux Dogues de passer en tête (3-2), le Portugais est ainsi descendu des tribunes du Parc des Princes, pour s'inviter en bord de terrain, d'abord à la limite puis dans la zone technique de Christophe Galtier.

Luis Campos lors de PSG-Lille © Capture/Prime Vidéo

Vocal auprès des arbitres... et des joueurs parisiens

Agité, et particulièrement bruyant, Luis Campos a non seulement fait savoir son mécontentement auprès du corps arbitral, mais il a aussi harangué les joueurs du PSG à plusieurs reprises, se substituant presque à l'entraîneur qu'il a "installé" sur le banc parisien l'été dernier.

Luis Campos célébrant le but victorieux lors de PSG-Lille © Capture/Prime Vidéo

Et on ne peut pas vraiment dire que les deux derniers buts parisiens, notamment le coup franc victorieux de Lionel Messi à la 95e, l'ont fait descendre en température. Alors que Galtier - comme tous les joueurs parisiens - est allé féliciter l'Argentin sur la pelouse, Luis Campos s'est lui semble-t-il tourné vers le camp lillois, pour manifester de manière très excessive sa joie, le poing serré.