PSG-Lille: le "soulagement" de Galtier, qui a "le soutien permanent" de sa direction

Passé par tous les sentiments sur son banc, Christophe Galtier a savouré la victoire de son équipe ce dimanche contre Lille (4-3), à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. L'entraîneur du PSG savait qu'il lui fallait gagner pour ne pas se retrouver dans une situation très délicate.

Un match dingue. Et au bout une sacrée bouffée d’oxygène pour les Parisiens et leur entraîneur. Après trois défaites de suite toutes compétitions confondues, la dernière face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions (0-1), ils l’ont emporté sur le fil face au LOSC (4-3), ce dimanche, à l’occasion de la 24e journée de championnat. Un succès qui leur permet de reprendre provisoirement huit points d’avance sur leur dauphin marseillais, qui se rend à Toulouse dans la soirée (20h45). Il leur permet aussi de relever la tête au cœur d’une période extrêmement compliquée.

Même si la très mauvaise nouvelle de la journée reste la blessure de Neymar, en plus de celle de Nuno Mendes, le PSG a au moins la satisfaction d’avoir retrouvé des couleurs devant son public. "Le terme, c'est soulagement", a reconnu Christophe Galtier au micro d’Amazon Prime Video. Comme expliqué par RMC Sport, sa situation s’est fragilisée avec les mauvais résultats enregistrés ces dernières semaines. S’il est assuré de diriger l’équipe au moins jusqu’au match retour contre le Bayern le 8 mars, rien n’est exclu après cette date. Lui-même a conscience que son statut est fragile.

"J'ai le soutien permanent de ma direction sportive"

"C'est l'ascenseur émotionnel, a-t-il confié après avoir battu son ancien club. Le match était très important pour tout le monde, pour les joueurs, pour moi. On savait qu'une victoire était obligatoire pour réenclencher une dynamique. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur le match. L'histoire est incroyable, on a 20 premières minutes très intéressantes. On mène 2-0 et là patatras. On perd de la concentration. On commence à s'énerver à 2-1. On encaisse un penalty, puis ils prennent l'avantage... C’était compliqué à ce moment-là. (…) Un entraîneur qui perd 4 matchs d'affilée, encore plus au PSG, est évidemment en difficulté, il peut y avoir du doute autour. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai le soutien permanent de ma direction sportive et de mon président, c'est très important."

Il a aussi donné des nouvelles de Nuno Mendes et Neymar. "Ney, c'est sûrement une entorse de la cheville, on va voir la gravité. Il est en cours d'examen. Pour Nuno, c'est un étirement du ligament latéral interne, ça ne paraît pas trop grave." Prochain rendez-vous pour le PSG : le déplacement au Vélodrome, dimanche prochain, pour le choc de la 25e journée de Ligue 1.