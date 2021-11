PSG: Luis Enrique ironise sur la longue absence de Sergio Ramos

En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique est revenu sur la longue absence de Sergio Ramos. Le choix du sélectionneur de l'Espagne de ne pas convoquer pour le dernier Euro l'emblématique défenseur du Real Madrid, désormais au PSG, avait surpris à l'époque. Avec le recul, cette absence paraît forcément désormais bien plus compréhensible, donnant raison à Luis Enrique qui n'a pas manqué de le souligner.

Les semaines passent et Sergio Ramos, en ce début novembre, n'a pas encore repris le chemin de l'entraînement collectif avec le PSG, sa nouvelle équipe. Arrivé l'été dernier en provenance du Real Madrid, le défenseur espagnol n'a plus joué depuis le 5 mai dernier et une demi-finale retour de Ligue des champions face à Chelsea. Blessé, il n'avait pas été convoqué pour participer à l'Euro avec l'Espagne.

Si à l'époque l'absence de Sergio Ramos avait beaucoup fait parler, le choix de ne pas le prendre paraît forcément bien plus compréhensible avec le recul. Interrogé en conférence de presse ce vendredi à ce sujet, le sélectionneur de la Roja Luis Enrique a ironisé sur cette absence. "Non, je ne pense pas avoir à m'excuser auprès de qui que ce soit de ne pas avoir convoqué Ramos. Un peu de jambon et de cidre des Asturies suffiront...", a lâché Luis Enrique aux journalistes, qui ne comprenaient pas tous ce choix à l'époque.

Luis Enrique balaie aussi la polémique liée au Real Madrid

Le PSG a assuré que Sergio Ramos allait reprendre l'entraînement collectif "dans les prochains jours". Le joueur le plus capé de la sélection espagnole (180) était à l'entraînement individuel ces dernières semaines, lui qui a été freiné par des problèmes au mollet depuis son arrivée en Ligue 1. Le staff médical du PSG reste confiant pour son retour, alors que Leonardo est monté ces derniers jorus au créneau pour assurer que la situation était sous contrôle.

Pour ce rassemblement de novembre avec deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, face à la Grèce et la Suède, Luis Enrique a convoqué Dani Carvajal. L'occasion de retrouver un joueur du Real Madrid sous les couleurs de la Roja, ce qui n'était plus le cas lors des dernières sélections. "S'il n'avait pas été blessé, Carvajal n'aurait jamais manqué une seule convocation, a lâché Luis Enrique. Je suis très heureux de le revoir à son niveau. Il y a eu des polémiques artificielles et ridicules, comme l'absence de joueurs d'une certaine équipe..." Les listes de la Roja sans joueur merengue auront finalement duré 7 mois.