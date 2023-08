PSG: Luis Enrique justifie l'absence Marquinhos, sur le banc alors que Danilo était capitaine

Démarrant la saison de Ligue 1 du PSG sur le banc, Marquinhos, capitaine parisien, est entré en cours de match face à Lorient ce samedi (0-0). Une absence du onze titulaire en raison d'un problème physique, justifie Luis Enrique en conférence de presse, rappelant qu'il fera de toute façon tourner pendant la saison.

Une absence étonnante. Marquinhos, capitaine du PSG, a démarré la rencontre de Ligue 1 face à Lorient ce samedi sur le banc (0-0). Une décision que Luis Enrique a expliqué à l'issue du match en conférence de presse, expliquant que le défenseur brésilien souffrait de "problèmes physiques", sans en préciser davantage.

"J'ai besoin de 20 joueurs et non 11"

"Je fais mes choix en fonction de ce que j'ai vu cette semaine, rappelle-t-il d'abord. Je suis le coach, c'est moi qui décide. Marquinhos a eu des problèmes physiques cette semaine. Danilo a fait un très bon match. Il est un joueur très complet et capable de changer de position d’un match à l'autre.

"Marquinhos est un joueur très important dans la relance du ballon donc il jouera cette saison. Si nous voulons être prétendants à tous les titres, vous allez devoir vous habituer à me voir changer mon onze de départ. Des joueurs entrent, d’autres sortent. J'ai besoin de 20 joueurs et non 11 pour tout gagner. Donc il faudra s'y habituer."

Le PSG a aligné une charnière centrale inédite face à Lorient, avec une paire Danilo-Skriniar. Les deux défenseurs n'auront pas eu besoin d'être très actifs, puisque les Parisiens ont largement dominé la rencontre, avec une possession de 78% pendant tout le match.

"Nous avons été meilleurs"

L'entraîneur parisien a d'ailleurs salué les performances défensives de son équipe: "Le rendement défensif de ce soir était exceptionnel, Lorient n'a passsé la ligne médiane qu'à trois reprises en première période, alors que c'est une équipe qui habituellement joue très bien. Au niveau offensif, on n'a pas généré d'occasions et on n'était pas assez dans la surface. Nous avons été clairement meilleurs que notre adversaire, mais on n'a pas su marquer les buts nécessaires pour gagner."

Il dit aussi avoir "aimé l'attitude" de son équipe, même s'il a des sentiments "mitigés" après sa première en match officiel: "Aujourd'hui il a manqué beaucoup d'appels sans ballon, de ballons entre les lignes, de jeu en diagonal... De créer des occasions de but, être plus efficaces mais je pense qu'on méritait de gagner."