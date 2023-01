PSG: malade, Galtier s'est absenté quelques instants en seconde période

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a confié être souffrant lors du match contre Angers (2-0), mercredi. Il a même été contraint de s'absenter dans le courant de la deuxième mi-temps.

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a reconnu être souffrant mercredi en Ligue 1 contre Angers, concédant avoir "un peu de fièvre", ce qui ne l'a pas empêché de prendre place sur son banc au Parc des princes pour assister à la victoire parisienne (2-0).

"J'ai eu un peu de fièvre en première période"

"J'ai eu un peu de fièvre en première période", a-t-il raconté au micro de Canal+ Sport 360, reconnaissant avoir pris un cachet pour y remédier.

En seconde période, le technicien parisien (56 ans) s'est même absenté de sa zone technique, rentrant promptement au vestiaire en raison de nausées, comme il l'a lui-même reconnu avec humour: "Il fallu que j'aille évacuer ce que j'avais bu."

Cette situation n'a pas empêché son équipe de l'emporter 2-0 sur des buts d'Hugo Ekitike (5e) et Lionel Messi (72e), décrochant le titre honorifique de champion d'hiver en étant assuré de virer en tête du classement à l'issue de la phase aller. Le technicien a d'ailleurs salué la prestation de Messi, qui disputait son premier match depuis son sacre mondial avec l'Argentine.

"Leo avait bien récupéré, il a eu pas mal de séance avec nous, a-t-il confié. Il paraît apaisé, léger, très en forme sur un plan physique. Évidemment qu’avec ou sans Leo, ça donne un autre visage. (...) Il me semblait bien physiquement. J’avais échangé avec lui à la mi-temps et au fur et à mesure du match pour savoir comment il se sentait physiquement. Il se sentait bien. C'était important pour lui de rejouer rapidement et pour l'équipe de retrouver Leo dans le cœur du jeu. Le fait qu’il ait pu jouer tout le match, c’est encore mieux."