PSG-Angers: le bel accueil des supporters à Messi pour son retour au Parc des Princes

Pour son retour au Parc des Princes après le titre de champion du monde obtenu avec l'Argentine au Qatar, Lionel Messi a été chaleureusement applaudi par le public à l'annonce de sa titularisation avec le Paris Saint-Germain contre Angers.

Pas de cérémonie organisée au Parc

Le PSG n'a pas organisé d'événement particulier dans son stade pour le retour de la star argentine. Le club s'est contenté de réaliser une haie d'honneur au centre d'entraînement avec les joueurs et les membres du staff. À cette occasion, un trophée avait été remis au numéro 30 pour récompenser un peu plus son sacre mondial.

"Je veux remercier tout le monde pour l'accueil que j'ai reçu, de tout le personnel, de mes coéquipiers et du staff, avait réagi Lionel Messi. Je suis content, et je vais me préparer pour les échéances qui arrivent".

Messi, en congés, n'avait pas pris part aux trois précédents matchs du PSG, disputés après la fin de la Coupe du monde. Kylian Mbappé, lui, était retourné à l'entraînement dans la foulée de la finale perdue avec les Bleus et avait été décisif contre le RC Strasbourg (2-1 le 28/12).