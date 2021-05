PSG: Marquinhos souhaiterait aussi participer aux Jeux olympiques

À l'instar de ses coéquipiers Kylian Mbappé et Neymar, Marquinhos souhaiterait également participer aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. Le défenseur parisien, qui a remporté le titre olympique en 2016 à Rio de Janeiro avec le Brésil, pourrait faire part de ce désir auprès de la direction du PSG.

André Jardine, le sélectionneur de l'équipe olympique du Brésil, s'est montré très clair: il souhaite que Marquinhos fasse partie des renforts de plus de 24 ans qu'il emmènera aux côtés des autres joueurs sélectionnés pour disputer à Tokyo les prochains Jeux olympiques (21 juillet-7 août).

"Marquinhos est un joueur incontestable, expérimenté, il est polyvalent et traverse l'un des meilleurs moments de sa carrière. C'est un joueur comme lui, comme Neymar aussi, que l'on aimerait avoir avec nous. Ils peuvent faire la différence au sein d'une équipe talentueuse, qui a déjà une identité, mais qui pourrait manquer un peu d'expérience", a affirmé le sélectionneur brésilien.

Marquinhos et Neymar veulent défendre leur titre de 2016

Selon L'Equipe, Marquinhos ne serait pas insensible à cette main tendue et souhaiterait participer aux prochains Jeux olympiques, à l'instar de Kylian Mbappé et Neymar, qui ont déjà exprimé leur désir de se rendre à Tokyo. S'il allait au Japon, Marquinhos pourrait défendre le titre olympique qu'il avait remporté en 2016 face à l'Allemagne en finale (1-1, 5-4 t.a.b.) aux côtés de ses coéquipiers Neymar et Rafinha.

Cette fois, le capitaine parisien pourrait évoluer aux côtés de nouveaux jeunes brésiliens pré-sélectionnés pour la compétition, comme Rodrygo, Bruno Guimaraes, Reinier, Gabriel Martinelli, Antony ou encore Gerson, qui intéresse l'Olympique de Marseille.

Le PSG avait refusé la demande de Thiago Silva en 2016

Reste maintenant à convaincre les dirigeants parisiens de le laisser participer aux Jeux. Comme Mbappé, qui va disputer l'Euro à partir du 11 juin, Marquinhos et Neymar vont participer à la Copa America aux mêmes dates, et le Paris Saint-Germain serait réticent à voir trois de ses cadres enchaîner deux compétitions aussi intenses lors d'un été crucial pour la préparation de la saison prochaine.

D'autant plus que les organismes sont fatigués par la saison écoulée après un été 2020 raccourci par le Final 8 de la Ligue des champions. En 2016, les dirigeants parisiens avaient accepté que Marquinhos participe à l'aventure olympique à Rio de Janeiro, tout en refusant que Thiago Silva ne gonfle les rangs de la sélection brésilienne. Alors que la fin de l'exercice en cours approche à grands pas, le PSG va de nouveau devoir faire des choix en prévision du début de la saison prochaine.