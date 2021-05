Brésil: Neymar absent d'une liste pour préparer les JO de Tokyo

Le coach de la sélection olympique brésilienne n'a pas appelé Neymar dans une liste de joueurs qui effectueront un stage de préparation pour les Jeux olympiques. Cela ne veut pas dire que l'attaquant du PSG n'ira pas à Tokyo.

Neymar pourrait bien avoir un été chargé. Avec d’abord la Copa América (11 juin-10 juillet), puis le tournoi des Jeux olympiques de Tokyo (22 juillet-7 août). A moins qu’il ne fasse un choix entre les deux pour ne pas arriver cramé à la reprise de la saison. En attendant d’être fixé sur son programme, Neymar n’a pas été convoqué pour le stage de préparation qu’effectuera la sélection brésilienne olympique en vue des JO, du 31 mai au 8 juin. Vingt-trois éléments ont été appelés par André Jardine, le sélectionneur du Brésil olympique, dont le Lyonnais Bruno Guimaraes et Gerson, le milieu offensif de Flamengo pisté par l’OM. Cela ne veut pas dire que Neymar ne sera pas à Tokyo.

Le sélectionneur "rêve" de Neymar

Selon les médias brésiliens, la liste définitive du Brésil pour les Jeux olympiques pourrait être dévoilée le 30 juin, au plus tard. Tous les joueurs nés après le 1er janvier 1997 sont sélectionnables et chaque coach peut intégrer à son groupe trois joueurs nés avant cette date, ce qui est bien sûr le cas de Neymar (29 ans). Dans son groupe pour le stage de préparation, Jardine a fait le choix de ne retenir aucun joueur né avant le 1er janvier 1997.

Concernant la participation ou non de Neymar, il a fait savoir qu'il espérait avoir une réponse "dans peu de temps". "Pouvoir compter sur Neymar est un rêve non seulement pour moi, mais je pense pour tout entraîneur de n'importe quelle équipe", a-t-il indiqué dans des propos rapportés par le média brésilien UOL.

"Evidemment, seuls Tite et moi pouvons avoir ce privilège en sélection. Mais c'est une question plus sensible, qui sera traitée directement par le président (de la fédération brésilienne, Rogério Caboclo). L'idée est d'avoir l'équipe la plus forte possible", a ajouté Jardine en conférence de presse.

Reste à connaître la position du joueur et du PSG. Comme le tournoi des JO est prévu à une période hors des dates de la Fifa, les clubs ne sont pas obligés de libérer les joueurs pour cet événement. Neymar a déjà participé à deux éditions des Jeux : il était reparti de Londres avec la médaille d'argent en 2012, avant de décrocher l'or en 2016 à Rio. A Tokyo, le Brésil affrontera en phase de groupes l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite.