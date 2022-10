PSG – Marseille : streaming, chaîne, dates… comment voir le classico de Ligue 1 ?

C’est le match le plus attendu de ce début de saison. Le classico a lieu ce dimanche au Parc des Princes. Streaming, chaîne, dates… On vous explique comment voir le classico PSG – OM de Ligue 1 !

Marseille se déplace à Paris pour la rencontre choc de la onzième journée de championnat. La lutte entre les deux clubs rivaux est toutefois marquée par la défaite de l’OM face à Ajaccio (1-2) et le match nul du PSG contre Reims (0-0) lors de la dixième journée.

Christophe Galtier et Igor Tudor vont donc tout mettre en œuvre pour que les joueurs trouvent les failles et concrétisent les actions. En effet, la première place du podium est en jeu ce dimanche soir. Enfin, Clément Turpin sera au sifflet de ce duel. Streaming, chaîne, dates… On vous explique comment voir le classico de Ligue 1 !

Streaming PSG – OM : regardez le match sur Amazon Prime Video

Assistez en streaming au match PSG – OM ce dimanche 16 octobre à 20 heures 45 sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video. Jusqu’au 22 novembre, profitez de l’offre exceptionnelle Le Pass Ligue 1 au prix de 69 euros par an, au lieu de 99 euros par an. Vous pouvez également souscrire l’offre mensuelle au prix de 12, 99 euros par mois, après 7 jours d’essai gratuit. Ainsi, dès l’inscription, vous accédez à 8 des 10 matchs de chaque journée de Ligue 1 Uber Eats. En plus, le dimanche soir, Thibault Le Rol vous présente le match, les équipes et les enjeux, avant de laisser la place à l’équipe de commentateurs. La chaîne Le Pass Ligue 1 vous fait également profiter d’un multiplex consacré à la Ligue 1. Ainsi, vous ne manquez aucune action des matchs joués en même temps. Enfin, vous retrouvez l’intégralité des programmes de la chaîne sur PC, TV, smartphone et tablette.

