PSG: Mauro Icardi et Wanda Nara à nouveau séparés ?

Wanda Nara et Mauro Icardi seraient à nouveau séparés, selon la presse people argentine. La mannequin aurait appris un mensonge du footballeur du PSG, accusé de tromperie avec une actrice argentine.

Nouveau rebondissement dans la telenovela argentino-parisienne? Fin octobre, Wanda Nara et Mauro Icardi annonçaient fièrement s'être réconciliés après plusieurs jours de scandale sur les réseaux sociaux et un divorce quasi signé. Mais à Buenos Aires, les médias locaux rapportent que le couple a encore volé en éclats. La faute, semblerait-il, à un mensonge de l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Contrairement à ce qu'il aurait assuré à Wanda Nara pour éviter la rupture définitive, Mauro Icardi n'aurait pas seulement échangé des messages et photos avec l'actrice argentine Eugenia Suárez, surnommée La China Suarez. Il l'aurait aussi rencontré en personne, à Paris.

Les billets de la discorde

Ces soupçons sont alimentés par une série de mails qui auraient été envoyés à Wanda Nara. Un ami de La China Suarez lui aurait raconté les circonstances de cette rencontre entre Mauro Icardi et la supposée amante. Un détail aurait tout particulièrement fait exploser Wanda Nara, qui se trouvait à Milan avec sa soeur Zaira lors des faits suspectés: il se dit que son époux a directement payé les billets d'avion pour que l'entrevue interdite ait lieu.

Les détails de ce retournement de situation ont été racontés par l'animatrice de télévision Yanina Latorre - réputée proche de Wanda Nara - dans son émission people Los Angeles de las Mañanas (Les Anges du matin, ndlr).

L'annonce de la réconciliation a disparu

D'après Yanina Latorre, Wanda Nara ne veut "plus rien savoir" de Mauro Icardi et se considère à nouveau comme séparée. "Je suis seule, je veux me sentir bien et continuer à travailler", lui aurait dit la vedette aux 9,7 millions d'abonnés sur Instagram. Elle serait actuellement à Milan, pour honorer des engagements professionnels.

Si le flou demeure sur cette relation, Wanda Nara discuterait avec un média argentin pour donner une interview-vérité. En attendant, une chose est certaine: la publication annonçant sa réconciliation avec Mauro Icardi a disparu de son fil Instagram.