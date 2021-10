Wanda Nara: ce qu'il faut savoir sur l'ex-compagne (très médiatique) de Mauro Icardi

Wanda Nara, qui a décidé de se séparer de Mauro Icardi, qu'elle accuse publiquement d'infidelité, est sans doute l'une des femmes les plus connues du monde du football. La mannequin argentine de 34 ans s'est fait connaître par une première union avec un ami de son mari, mais aussi par son activité à la télévision italienne.

Wanda Nara a lancé la "telenovela" du moment. Celle de sa rupture avec Mauro Icardi, l'avant-centre du Paris Saint-Germain. En publiant de multiples stories Instagram à ce propos, la mannequin de 34 ans a choisi d'étaler ses déboires conjuguaux aux yeux de tous. Cette façon de digérer l'infidelité du footballeur n'est pas surprenante, tant cette vedette née à Boulogne Sur Mer (une ville argentine dans l'agglomération de Buenos Aires, nommée ainsi en hommage au port français), aime exposer sa vie et profiter des spots de lumière pour mener à bien sa barque de femme d'affaires.

Une rencontre tumultueuse

Ce battage médiatique marque ainsi la fin (du moins pour l'instant) d'une relation de plus de sept ans. Les deux amoureux, qui ont eu deux enfants (Francesca et Isabella), s'étaient mariés au printemps 2014, lors de deux célébrations amplement documentées par la presse people. Mais cette union, et c'est un comble, s'est construite sur un sulfureux triangle amoureux. Avant de devenir Mme Icardi, Wanda Nara était l'épouse du footballeur argentin Maxi Lopez depuis 2008. Ce dernier jouait au FC Barcelone lors de leur rencontre. Surtout, il était un des meilleurs amis de Mauro Icardi.

Il existe une photo devenue bien connue des amateurs du dossier, montrant Mauro Icardi qui, encore dans les équipes de jeunes du Barça, obtient un autographe de Maxi Lopez. Neuf ans d'écart séparent les deux hommes, qui deviennent amis. C'est dans ces conditions que Mauro Icardi fait la rencontre de Wanda Nara et des trois enfants du couple (Valentino, Constantino, Benedicto).

Lors de sa rupture avec Maxi Lopez, Wanda Nara avait déjà opté pour le grand déballage public. "C'est assez pour moi", tweetait-elle en octobre 2013, pour accuser son ex-mari d'infidélités. Un mois plus tard, elle flirtait ouvertement avec Mauro Icardi sur ce même réseau social. "On a fini ensemble sans s'en rendre compte. (...) Il m'a dit qu'il ne voulait pas jouer avec moi, mais souhaitait une relation sérieuse", dira-t-elle plus tard.

Une businesswoman très en vue

Au-delà des histoires de coeur, Wanda Nara devient alors l'agente de Mauro Icardi. En profitant des bonnes performances sur le terrain, elle fait multiplier le salaire de son mari pour dépasser le seuil des cinq millions d'euros par an. Le buteur obtient même le brassard de capitaine. "Être à la fois son épouse et agente n'en dit pas forcément beaucoup sur moi, mais bien plus sur Mauro qui a eu le courage, pour ne pas dire autre chose, de me choisir", racontait-elle, citée par L'Équipe Magazine.

Pour avoir encore plus de poids dans les discussions avec les clubs, Wanda Nara occupe l'espace médiatique. À l'époque, elle est notamment chroniqueuse d'un talk-show footballistique à la télévision. Son style est très vite remarqué, avec des déclarations sans filtre. Son statut de femme active dans le milieu du football et son appétence pour les photos équivoques en font aussi une cible de choix pour les autres consultants, mais aussi les supporters. À force, elle avait fini par s'effondrer en larmes sur un plateau, sur fond de conflit ouvert entre Mauro Icardi et l'Inter.

Une notoriété supérieure à celle d'Icardi

En Italie, qu'elle considère désormais comme "son pays", Wanda Nara est une star. Sa popularité est même supérieure à celle de Mauro Icardi. Elle a 8,9 millions d'abonnés sur Instagram, il en a 7,1 millions. Ce qui explique par exemple qu'une télé-réalité italienne de type Big Brother l'ait recrutée avant la pandémie pour commenter les faits et gestes des candidats.

La mannequin s'est aussi lancée dans la création d'une ligne de vêtements. Mais elle concentre aujourd'hui ses efforts sur une marque de produits de beautés en Argentine, Wanda Cosmetics. Et c'est justement ce qu'elle a pris soin de mettre en avant depuis sa rupture.