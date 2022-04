EN DIRECT - Ligue 1: toutes les infos de la 31e journée de la saison 2021-2022

Si le PSG semble promis au titre de champion et ce même si Leandro Paredes ne jouera plus, le suspense reste entier en Ligue 1 dans la course au podium et dans la lutte pour le maintien avant la 31e journée de la saison.

Au programme ce week-end en France, deux duels pour le maintien avec Bordeaux-Metz et Lorient-Saint Etienne. Un match crucial pour les Stéphanois qui ont confirmé cette semaine que le club n'était plus à vendre.

Dimanche, l'OL et l'OM joueront gros, respectivement contre Strasbourg et Montpellier lors de deux affiches pour l'Europe.