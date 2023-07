PSG: Mbappé estime que jouer à Paris "n'aide pas beaucoup" à mettre ses performances en valeur

Meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé a encore effectué une saison pleine en France. Dans un entretien accordé à France Football mi-juin et publié ce samedi, le capitaine des Bleus estime que ses performances sont souvent banalisées, et que jouer au PSG "n’aide pas" à changer cette impression. Le champion du monde 2018 est aussi revenu sur le nouvel échec parisien en Ligue des champions, évoquant un "plafond de verre".

Sur le toit de la France depuis son éclosion à Monaco, Kylian Mbappé continue de dominer la Ligue 1 et a remporté pour la cinquième fois de suite le titre de meilleur buteur du championnat grâce à ses 29 réalisations. Malgré ces statistiques et son rôle de taulier avec le club de la capitale et l’équipe de France, l’attaquant estime que ses performances ne sont pas toujours jugées à leur juste valeur.

Dans un entretien accordé à France Football le 12 juin (soit avant les révélations sur le fameux courrier) et publié ce samedi, Mbappé explique ainsi que le fait de jouer à Paris ne le sert pas forcément. "Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui mais, en même temps, je ne leur en veux pas, dit-il. En France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées. Je suis jeune et j'ai eu la chance d'être observateur, il n'y a pas si longtemps que ça, avant d'être acteur. Et moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs. On est dans une société de consommation, où prime le 'c'est bien, mais fais encore'. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris... Je pense que jouer au Paris-SG, ça n'aide pas beaucoup car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais."

"Un plafond de verre" en Ligue des champions

Désireux d’offrir au PSG sa première Ligue des champions, Mbappé a encore assisté à l’élimination en huitièmes de finale par le Bayern Munich. Entré en seconde période au match aller, le buteur n’a pas réussi à inverser la tendance à l’Allianz Arena. Interrogé sur les faiblesses du club, le Parisien a confié ne pas savoir "ce qu'il manque au PSG", tout en encourageant les journalistes à poser cette question "aux gens qui font l’équipe, qui organisent l’effectif, qui construisent ce club." Mais Mbappé n’a pas non plus voulu rejeter la faute sur ses coéquipiers: "Les autres joueurs ont tout donné. Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu'on appelle un plafond de verre. C'est pour ça que ce n'est pas trop une question pour moi mais plus pour au-dessus."

Si les Parisiens ont montré de nombreuses failles durant les poules et en phase finale, Mbappé estime avoir fait ce qu’il a pu cette saison: "J'ai mis une quarantaine de buts en club (41), une dizaine en sélection (13). J'ai été meilleur joueur, meilleur buteur pour la cinquième année de suite en Ligue 1. En Ligue des champions, malheureusement, je me suis blessé avant le match aller et, au retour, on a été impuissants. Mais, en phase de poules, il me semble que j'ai été le joueur le plus décisif. Je pouvais faire mieux par rapport à mes standards. Mais pas faire de magie non plus."