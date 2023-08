PSG: comment la MNM pourrait s'évaporer en un seul été

Le mercato estival a donné lieu à de profonds changements au Paris Saint-Germain avec le départ de Lionel Messi et l’incroyable feuilleton Mbappé. Avec aussi un potentiel départ de Neymar, le trio star de la MNM pourrait ne plus compter aucun membre à Paris en 2023-2024.

Avec l’arrivée de Lionel Messi en 2021, le Paris Saint-Germain a composé un fantastique trio de stars en associant l’Argentin à Kylian Mbappé et Neymar. Après seulement deux ans, et deux grosses déceptions en Ligue des champions, la "MNM" a volé en éclats. Lionel Messi s’en est allé lors du mercato estival et l’attaquant français comme le meneur de jeu brésilien pourraient bientôt l’imiter.

>> Toutes les infos sur le PSG en direct

Messi est parti et a déjà retrouvé le sourire

Voilà peut-être le dossier le plus simple de l’été pour le PSG. En fin de contrat, Lionel Messi n’a pas été prolongé par Paris. Malgré un intérêt de l’Arabie saoudite et du Barça, l’Argentin de 36 ans a choisir de prolonger sa carrière à l’Inter Miami en MLS.

Loin de Paris, la "Pulga" a déjà retrouvé le sourire et son efficacité avec sept buts en quatre matchs avec l'équipe floridienne.

Mbappé puni mais toujours là

Libre en juin 2024, Kylian Mbappé a refusé d’activer une option pour étendre son contrat d’une année supplémentaire. Après cette décision de l’attaquant français, et s’il ne prolonge pas, la direction du PSG a confirmé son envie de le vendre cet été. Problème, Kylian Mbappé ne souhaite pas s’en aller et a signifié qu’il désirait rester à Paris jusqu’en juin prochain.

La réaction des dirigeants n’a pas traîné et l’attaquant de 24 ans a été privé de la tournée en Asie avec le reste de l’effectif professionnel. Obligé de rester s’entraîner à Poissy avec les "lofteurs", Kylian Mbappé se retrouve donc en marge du groupe de Luis Enrique à quelques jours de la reprise de la Ligue 1.

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Kylian Mbappé à nouveau écarté pour la grande rentrée du PSG – 05/08 25:11

Le PSG veut faire partir Neymar

Acheté 222 millions d’euros en 2017, Neymar a été recruté pour faire franchir un cap au Paris Saint-Germain. Mais après six ans, de hauts et surtout de bas à Paris, le Brésilien est poussé vers la sortie par la direction. Selon les informations de RMC Sport, le club de la capitale veut toujours se séparer la star brésilienne, et le joueur de 31 ans est lui aussi ouvert à un départ. Comme indiqué par L’Equipe ce lundi, "Ney" a dernièrement fait part de cette volonté à la direction parisienne.

Une chose est sûre, Neymar – malgré la volonté des deux camps – est loin d’être parti. Notamment parce qu’il touche à Paris un salaire XXL (plus de 30 millions d’euros nets annuels), et qu’il n’est pas prêt à faire des concessions sur ce point-là, réduisant ainsi le champ des possibles. Le PSG est en revanche disposé à des efforts de son côté. Sur le montant d’un éventuel transfert, mais aussi sur la forme de l’opération.

A 31 ans et après de nombreuses saisons perturbées par les blessures en France, Neymar pourrait donc quitter le PSG lors du mercato. Le club francilien est prêt à passer à autre chose mais les offres risquent de ne pas être légion.