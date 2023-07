PSG: Mbappé pense que les joueurs n'en font pas assez contre le racisme

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé ne veut plus "laisser la porte ouverte à ce genre de comportement", et souhaite passer à la deuxième étape, qui implique de discuter avec les instances du football.

Kylian Mbappé a coutume de prendre position sur les sujets sensibles qui fracturent la société, le racisme notamment. L’attaquant du Paris Saint-Germain est monté au créneau cette année pour défendre publiquement son coéquipier en équipe de France Dayot Upamecano. Plus récemment, il a également soutenu le Brésilien Vinicius Junior, cible régulière d’attaques racistes en Espagne.

Depuis le Cameroun, pays que son père a quitté tout jeune pour la France, l’attaquant star du Paris Saint-Germain a exhorté les joueurs de football à prendre les choses en main pour faire reculer la bêtise et l’intolérance.

"Il ne faut pas attendre que ça nous touche personnellement pour agir"

"Je pense qu’il faut que nous, les joueurs, on fasse plus, a-t-il estimé au micro de La Nouvelle Chaîne Ivoirienne. On a passé une première étape qui est de ne plus accepter ce genre de choses, mais je pense qu’il va falloir discuter avec les instances, avec tout le monde, pour trouver la meilleure formule. Je n’ai pas la recette magique, sinon je la donnerais. Mais je pense qu’en 2023, c’est quand même inconcevable qu’il y ait des choses comme cela qui puissent se passer."

Et d'aouter: "Il ne faut pas attendre que ça nous touche personnellement pour agir. Le dernier en date, c’est Vinicius, mais il y a beaucoup d’autres joueurs qui sont moins médiatisés que lui, et qui ont subi du racisme sur un terrain. C’est beaucoup trop. Il ne faut plus laisser la porte ouverte à ce genre de comportement."