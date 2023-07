PSG: pendant ce temps, Mbappé se prépare... dans un village provençal

Kylian Mbappé poursuit ses congés estivaux par quelques jours dans le sud de la France. L'attaquant du Paris Saint-Germain n'a pas encore reprise l'entraînement et séjourne en Provence avant de retrouver le club francilien pour la pré-saison.

A l'heure où les joueurs non-internationaux (et les blessés du printemps) ont déjà repris, Kylian Mbappé profite encore de quelques jours de repos avant de prendre ses quartiers dans le centre d'entraînement flambant neuf du PSG à Poissy. Encore un peu de patience, donc, pour voir l'attaquant de 24 ans recroiser la route de Neymar et faire la connaissance de Luis Enrique. Pendant que le technicien lance son aventure à Paris, le buteur francilien est lui en vacances en Provence. Où il foule tout de même les pelouses.

Un important dispositif pour sécuriser le séjour de Mbappé

Et pour cause, après un voyage en grande pompe au Cameroun, Kylian Mbappé a opté pour la quiétude et la douceur provençale. Lundi, le joueur du PSG et de l'équipe de France a été aperçu sur le terrain communal du Thor, dans le Vaucluse. "Je ne m'attendais pas à le voir ici dans le sud, et dans ce village minuscule", raconte un témoin sur place.

Le Thor est en effet une petite ville de 8000 habitants située à côté d'Avignon, proche aussi de l'Isle-sur-la Sorgue. Sur place, un important dispositif policier avait été prévu. L'attaquant du PSG était présent accompagné de plusieurs proches.

Reprise le 17 juillet pour Mbappé

Sacré champion de France début juin, l'attaquant du PSG a ensuite disputé deux matchs des éliminatoires de l'Euro 2024 avec les Bleus avant de partir en vacances. En voyage du côté de Miami aux Etats-Unis, le temps notamment d'une fête en blanc qui a enflammé les supporters du Real Madrid, le Français a ensuite visité la région natale de son père au Cameroun.

Accueillie par des centaines de fans, la star du PSG a ainsi pu penser à autres choses que les rumeurs autour de son avenir. Libre en juin 2024, Kylian Mbappé a refusé de prolonger et a reçu un ultimatum de la part de sa direction l'invitant à signer un nouveau bail ou à partir lors du mercato estival. Après quelques semaines de repos bien méritées, le Français est attendu lundi prochain pour la reprise des internationaux du PSG.