Bayern-Manchester City: la soirée cauchemar continue pour Upamecano, qui glisse sur l’ouverture du score d’Haaland

Dayot Upamecano, déjà auteur d’une première période très compliquée, a été fautif sur l’ouverture du score d’Erling Haaland ce mercredi soir en quart de finale retour de Ligue des champions. Le défenseur français a glissé devant l’attaquant norvégien, ouvrant à ce dernier le chemin vers le but.

Quand ça ne veut pas… Déjà auteur d’une première période très compliquée, avec un carton rouge évité grâce à la VAR puis une main dans la surface qui a coûté à son équipe un penalty (manqué par Erling Haaland), Dayot Upamecano s’est de nouveau rendu coupable d’une erreur sur l’ouverture du score de Manchester City ce mercredi soir en quart de finale retour de Ligue des champions (3-0 pour City à l’aller).

À la 57e minute de jeu, sur un contre éclair des Skyblues, le défenseur français se retrouve en un contre un contre Haaland. Malheureusement pour lui, Upamecano perd ses appuis, glisse et laisse la voie libre au Norvégien, qui n’en demandait pas tant pour s’en aller tromper Sommer (1-0).

48e but de la saison pour Haaland

Ce but, qui enterre les derniers espoirs bavarois (4-0 en cumulé), est la 12e réalisation d'Haaland en Ligue des champions cette saison. Plus que jamais meilleur buteur de la compétition, avec six unités d'avance sur Vinicius, son premier poursuivant encore engagé dans cette C1, le Norvégien a désormais trouvé le chemin des filets à 48 reprises en 41 matchs disputés sous le maillot de City cette saison.