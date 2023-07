PSG: Mbappé présent à l’entrainement avec les lofteurs au lendemain de sa mise à l'écart

Privé de la tournée au Japon et en Corée du Sud, Kylian Mbappé est selon les informations de RMC Sport, bel et bien présent ce samedi au Campus PSG, où il s’entraine en compagnie des lofteurs. L'avenir du capitaine des Bleus demeure flou.

Le dossier Kylian Mbappé a définitivement pris un nouveau tournant cette semaine. Après son refus de prolonger son contrat avec le PSG, l’attaquant a été mis à l’écart du groupe qui participera à la tournée au Japon et en Corée du Sud. Fait encore difficilement imaginable aux yeux du grand public, le capitaine des Bleus a rejoint le groupe des lofteurs.

RMC Sport est en mesure de confirmer que Mbappé est bien présent à l’entrainement des lofteurs au Campus PSG. L’ancien Monégasque rejoint le groupe des indésirables composé de Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler, Edouard Michut, Vimoj Muntu Wa Mungu, Nehemiah Fernandez-Veliz, Djeidi Gassama et Moutanabo Bodiang. Contrairement à ces derniers, Mbappé avait pourtant disputé quelques minutes lors du match amical contre Le Havre, il avait même inscrit le deuxième but, scellant ainsi le succès des Parisiens (2-0).

L’UNFP prend la défense de Mbappé et des lofteurs

Persuadé que le joueur a déjà un accord avec le Real Madrid pour partir libre l’année prochaine, le PSG a vécu cela comme une trahison, et refuse d’être paralysé par les exigences d’un seul joueur. Courtisé par Chelsea et Al-Hilal, Mbappé aura le mot final sur son avenir.

Malgré cette situation complexe, celui qui a terminé meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée peut compter sur le soutien de l’UNFP. Via un communiqué, le syndicat des joueurs a dénoncé les agissements du PSG, et critiqué ce fameux système de "loft" mis en place par de nombreux clubs depuis quelques années: "Depuis que les lofts polluent le football français, l’UNFP n’a eu de cesse de dénoncer cette pratique qui, avec la mise à l’écart du capitaine de l’équipe de France, incitera peut-être – peut-être, parce qu’il faut du courage pour s’attaquer au PSG, au Qatar et au reste… – les instances sportives et politiques à se saisir enfin du dossier, à moins que l’on puisse, en France, empêcher à des salariés d’exercer leur activité professionnelle en toute impunité."