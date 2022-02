PSG-Real: le penalty manqué par Messi face à Courtois, après la faute obtenue par Mbappé

Le PSG aurait pu ouvrir le score à l'heure de jeu, face au Real Madrid dans son huitième de finale aller de Ligue des champions ce mardi. Mais sur un penalty obtenu par Kylian Mbappé, Lionel Messi a échoué face à Thibaut Courtois.

Stupeur au Parc des Princes. À l'heure de jeu, dans le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain aurait pu ouvrir le score avec un penalty obtenu par Kylian Mbappé sur une faute de Daniel Carvajal. Mais Lionel Messi, qui devait se charger de le transformer, a vu son tir être détourné par Thibaut Courtois. Ce qui a donc laissé le score à 0-0.

30e penalty manqué

Après une récupération haute, à proximité du rond central, Kylian Mbappé s'était infiltré par la gauche dans la surface madrilène. Comme lors de la première occasion nette dès la 5e minute, le champion du monde français s'est retrouvé face à Dani Carvajal. Et cette fois, le latéral espagnol, encore pris de vitesse, s'est jeté avec un tacle... qui a tout emporté. Fort logiquement, l'arbitre italien Daniele Orsato a sifflé faute et désigné le point de penalty.

Lionel Messi a alors pris ses responsabilités. Lui qui restait sur sept matchs consécutifs sans marquer face à cet adversaire. Lui qui n'a jamais marqué face à Thibaut Courtois depuis que ce dernier est Madrilène.

Mais son tir a échoué. Du pied gauche, le numéro 10 a tenté une frappe croisée. Mais Courtois est parti du bon côté et obtenu un corner. Messi aurait pu marquer son 8e but de la saison avec le PSG. Il a finalement manqué le 30e penalty de sa carrière (contre 103 réussis). Autre statistique qui prouve sa fébrilité dans cet exercice: avec 5 ratés sur 23, aucun autre joueur n'a manqué plus de penalties que la "Pulga" en Ligue des champions depuis la saison 2003-2004.