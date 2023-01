PSG: Mbappé suit le derby de Madrid pendant le gala de Kimpembe, les fans du Real s'emballent

Les supporters du Real Madrid s’enflamment sur une séquence furtive montrant Kylian Mbappé et Achraf Hakimi suivant le choc de Madrid, jeudi pendant la soirée caritative organisée par Presnel Kimpembe.

L’artiste Richard Orlinski a relancé, un peu malgré lui, la folie Kylian Mbappé du côté de Madrid. Il animait jeudi la soirée caritative de l’association de Presnel Kimpembe, Strong3rs; au Pavillon Gabriel à Paris, et a partagé quelques moments sur ses réseaux sociaux. Une image furtive n’a pas échappé aux supporters du Real. Sur celle-ci, on y aperçoit les deux grands amis Kylian Mbappé et Achraf Hakimi suivre le quart de finale de Coupe du Roi entre le Real et l’Atlético (3-1, a.p.) sur un smartphone.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi surpris en train de regarder Real-Atlético, jeudi pendant le gala de l'association Strong3rs © Capture Instagram

Ce passage d’à peine une seconde suffit à relancer le mouvement sur les réseaux sociaux pour une signature de l’international français au Real l’été prochain. La cote de Mbappé dans la capitale espagnole avait pourtant baissé l’été dernier après son choix de prolonger son contrat au PSG alors qu’il semblait proche de rejoindre les Merengues. Il avait finalement privilégié la continuité en échange d’un rôle encore plus important au PSG et d’un salaire nettement revu à la hausse.

Cela ne l’empêche donc pas de suivre l’actualité et les résultats du Real, qu’il a toujours porté dans son cœur. C’est aussi le cas d’Achraf Hakimi, formé au Real où il a lancé sa carrière professionnelle avant de confirmer sous d’autres cieux (Dortmund, Inter, puis PSG). La question de l’avenir de Mbappé pourrait de nouveau se poser l’été prochain puisqu’il sera alors à un an du terme de son contrat. En mai 2021, il avait étendu son bail pour deux ans, plus une option d’un an supplémentaire à la discrétion du joueur.

En octobre dernier, ses envies de départ avaient filtré dans la presse en réaction à des promesses non tenues par le club, mais aussi aux révélations sur l’armée numérique que le club aurait mises en place contre Mbappé. L’attaquant, capitaine du PSG lundi en Coupe de France, avait démenti vouloir partir.

Jeudi soir, il assistait au gala de son coéquipier Kimpembe en compagnie de nombreux autres coéquipiers dont Lionel Messi ou Marco Verratti, mais aussi de l'entraîneur Christophe Galtier. Blaise Matuidi, ancien milieu parisien, était de la partie tout comme le basketteur Axel Toupane. Plusieurs articles (maillots de joueur, balles de tennis de Venus Williams, gants de Fabio Quartararo…) ont été mis aux enchères qui dureront encore onze jours. Tous les fonds récoltés seront versés à l’association qui vient en aide aux enfants à travers le monde.