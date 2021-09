PSG-OL: la réaction très modérée de Messi sur le but d’Icardi

Visiblement mécontent d’avoir été remplacé en cours de match par Mauricio Pochettino lors du choc face à l’OL (2-1) dimanche soir au Parc des Princes lors de la 6eme journée de Ligue 1, Lionel Messi n’a pas montré un grand enthousiasme lorsque son compatriote Mauro Icardi a marqué le but de la victoire dans le temps additionnel.

Lionel Messi ne s’attendait sans doute pas à voir le Parc des Princes exploser sans lui. Surtout le soir de sa première Porte d’Auteuil. Dimanche soir, lors du choc de clôture de la 6eme journée de Ligue 1 PSG-OL (2-1), c’est pourtant des tribunes que la star argentine a assisté à la victoire de son équipe dans le money time. Une fois n’est pas coutume, "la Pulga" a été remplacée en cours de match. A la 76e minute de jeu, alors que le score était de 1-1, Mauricio Pochettino a sorti l’idole parisienne pour faire entrer Hakimi. Une décision que Lionel Messi n’a pas eu l’air de comprendre voire d’apprécier. L’Argentin n’a pas "checké" la main de son coach, échangeant simplement quelques mots avant der regagner la tribune.

>> PSG-OL: la presse espagnole ne rate pas la "polémique" Messi

De timides applaudissements

On l’a ensuite vu parler la main devant la bouche avec son ami Leandro Paredes. C’était avant que leur compatriote Mauro Icardi ne donne la victoire au PSG, de la tête, à la fin du temps additionnel (94e). Sur l’action du but, on voit Ander Herrera, positionné à la droite de Messi, se lever et fêter avec ferveur, les bras en l’air, le but de la libération de l’ex-Intériste dans les tribunes.

A ses côtés, Lionel Messi, le regard ailleurs avant le but, reste d’abord assis avant de finalement se lever. Sans un sourire, il se contente d’applaudir timidement en regardant ses équipiers sur le terrain avant de se rasseoir. Il quittera la tribune juste après sans rejoindre ses partenaires, partis fêter la victoire avec les supporters. Vexé ? "Parfois les décisions sont positives ou non, mais c’est pour ça qu’on est entraineur et debout à côté du banc de touche, pour prendre des décisions, a réagi Pochettino après la rencontre. Ça peut plaire ou non. Je lui ai demandé comment il allait, il m'a dit qu'il allait bien, sans problème."