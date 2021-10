PSG-Angers: le gros coup de gueule de Romain Thomas sur l'arbitrage

Le PSG a battu Angers ce vendredi (2-1) en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Longtemps en difficulté, les Parisiens l'ont emporté grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé dans les dernières minutes. Une action peut-être entachée d'une faute préalable ed Mauro Icardi et qui a provoqué la colère de Romain Thomas contre les arbitres et le VAR.

Il y a des semaines où tout semble se répéter. Ce vendredi lors de la victoire du PSG contre Angers (2-1), Kylian Mbappé a encore marqué et offert la victoire à son équipe en ouverture de la dixième journée de Ligue 1. Une nouvelle fois, le but de l'attaquant de 22 ans est accompagné d'une polémique arbitrale.

Mais contrairement à la finale de Ligue des nations, le Français ne se trouve pas au coeur de la situation litigieuse et de ce penalty obtenu par le club francilien dans les dernières minutes du match face au SCO.

Si la main de Pierrick Capelle semble bien réelle et justifie le penalty accordé au PSG, Romain Thomas a pesté au sujet d'une potentielle faute de Mauro Icardi au début de l'action. L'Argentin obtenant ensuite le penalty controversé.

"C'est incroyable ce qu'il se passe... perdre 2-1 ici, ce n'est pas une honte. Mais comme cela, c'est impossible, a fulminé le défenseur de 33 ans. On travaille toute la semaine pour faire quelque chose de propre... je prends le temps d'aller lui expliquer, c'est anormal que les arbitres ne prennent pas le temps. Le VAR, cela commence à me fatiguer cette histoire. On met des millions dans un truc, on ne sait même pas l'utiliser. Cela m'agace parce que je suis passionné, dévoué, je fais attention à ce que je fais. Il y a faute d'Icardi au départ de l'action, il me tire le bras, je tombe et après, il joue de sa position pour le penalty. Je suis frustré."

"Il me dit que cela a été checké par les personnes au VAR. Ce n'est pas vrai!"

Romain Thomas reproche notamment à l'arbitre central de ne pas avoir été vérifier la potentielle faute de Mauro Icardi sur les écrans. Le défenseur accuse même l'arbitre central de lui avoir menti au sujet de cette action. Selon l'Angevin, la faute supposée de l'attaquant argentin n'a même pas été vérifiée.

"Avant qu'il vienne voir l'écran, je prends le temps de lui dire. Ce n'est pas l'action du penalty avec la tête et la main, c'est avant, en amont. Il tire bénéfice de la situation qu'il a avec moi au départ pour être en avance sur les défenseurs, a encore lâché Romain Thomas. Je demande à l'arbitre, il me dit que cela a été checké par les personnes au VAR. Ce n'est pas vrai! C'est un mensonge."

Et le vétéran angevin de conclure: "Mais ce n'est pas grave, maintenant c'est fini, Paris a ses trois points, nous on va travailler pour battre Saint-Etienne... Je préfère en prendre cinq et qu'ils nous fassent tourner dans le jeu que perdre 2-1 comme ça."

Fort de cette victoire arrachée dans les dernières minutes, le PSG et Kylian Mbappé ont retrouvé un peu de confiance avant la réception de Leipzig, mardi soir, en Ligue des champions. En s'inclinant face à Paris, Angers a raté l'occasion de prendre provisoirement la deuxième place du classement en Ligue 1 et pourrait même se faire éjecter du podium à la fin du week-end. De quoi encore plus faire enrager Romain Thomas et ses coéquipiers.

